影／把地上「停」字當成街頭塗鴉？汽車未停讓撞傷機車騎士將受罰

新北市新莊區昨天有1輛轎車在巷內行經岔路口，未依地上標字停讓，直接撞倒路過機車導致女騎士受傷送醫。後方車輛將行車記錄器上傳網路，引發網友抨擊：明明那麼大一個「停」字，卻視若無睹。警方將開罰。

據了解，45歲蔡姓男子昨天上午8時許，開車沿新莊區福壽街124巷直行，至思源路381巷34弄岔路口時未減速，不巧右前方有1輛機車直行，直接被撞倒，42歲張姓女騎士的腳被機車壓住躺地不起。

救護車趕抵將四肢多處挫傷的張女送往板橋亞東醫院急診。汽車後方機車的行車記錄器拍下完整車禍過程，事後影片傳上網，引發網友批評汽車駕駛不守交通規則。

新莊警分局指出，當時員警獲報到場，依規定採證照相及測繪記錄，蔡男開車行經設有停標字的交岔路口，不依規定停讓，依道路交通管理處罰條例第45條1項18款舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰。