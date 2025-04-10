屋內滿室汙泥、糞便飄惡臭 新店飼主不當飼養6犬隻被罰9.8萬元

新北市新店一位飼主不當飼養6隻犬隻，不但全身都是排泄物，且飼養環境髒亂惡臭，沒有提供乾淨水源及飼料，動保員緊急安置犬隻，且犬隻沒有寵物登記及絕育，動保處依照動保法對飼主開罰9.8萬元，沒入所有犬隻，飼主也不得再認養其他動物。

動保處接獲民眾檢舉，一處位於新店山上的建物傳出惡臭味，還有狗叫聲，經動保人員到現場勘查，屋內充滿糞便惡臭味，地面布滿犬隻的排泄物與汙泥，髒汙水桶、空塑膠箱籃凌亂擺放四處，現場未見飼料、6犬隻全身堆積汙垢，幾乎無法辨識原本犬隻毛色、且虛弱無力、精神不佳，緊急將6犬隻送醫治療及安置，後續送醫發現6犬隻體內有感染、營養不良等情形。

飼主對動保員聲稱，自己喜歡狗，多年前看見工地上有遭人遺棄犬隻，心生不忍決定收留母犬，並特地找山上可安置多隻犬隻的空屋，但租屋處本就會漏水，導致屋內長期積水，但房東對漏水情形置之不理，再加上工作過於繁忙，每星期僅能抽空上山一次，帶大份飼料放置在屋內供6隻成犬食用，並提供幾桶水作為飲水來源，約每月清掃環境一次，炎熱天氣時則改為2周清掃一次。

經動保員勘查結果，現場場地髒亂惡臭難耐，又永不見天日，實在不適合動物生活。動保處依照動保法規定，飼主未提供乾淨生活環境，導致犬隻感染，開罰1.5萬元；6犬隻沒完成寵物登記，開罰3千元，犬隻沒有絕育，開罰5萬元，犬隻沒有施打狂犬病疫苗，開罰3萬元，總計9.8萬元。