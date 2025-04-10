樹林里長LINE群組髒話飆罵警察 警分局：若妨礙公務將依法辦理

新北樹林里長昨凌晨在近200人的樹林公務群組，飆罵警方依法對違停機車開紅單，要求警分局長通融，並且髒話不斷。樹林警分局表示若妨礙公務執行或損害警察聲譽情事，分局將依法維護同仁執法尊嚴及公權力執行。

新北樹林警分局表示，8日晚間樹林派出所員警接獲110轉案，保安街一段1至5號前有違停情事，獲報後至現場取締違規，於超商前逕行舉發違停車輛2件；開單取締自助餐店前普重機車紅線違停1件及娃娃機店前自用小客貨於騎樓違停1件，共告發4件違規。

民眾檢舉交通違規案件，警方依規定派員前往現場查處，並依違規事實告發。分局對於同仁依法執行公務，予以全力支持。

樹林分局表示，對於在公務群組中的發言抱怨執法方式或質疑執法內容，歡迎向分局反應及建議，但若有妨礙公務執行或損害警察聲譽之情事，本分局將依法維護警察執法尊嚴及公權力執行。