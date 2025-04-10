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詐團吸收移工當車手 彰化鹿港警方凌晨提款機前逮一人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

詐騙集團無孔不入，彰化縣警方幾乎每天都會接到民眾疑似被詐案件，詐團甚至已吸收外籍移工擔任車手，鹿港警分局員警近日在金融機構提款機前發現一名阮姓移工形跡可疑，向前盤問，移工拔腿就跑，被員警逮到，並起出非其本人的提款卡，疑為車手，警方將他移送法辦，深入偵辦中。

彰化縣警局統計今年1、2月彰化縣攔阻及破獲詐騙金額逾一億元，即時攔阻被詐騙金額達6435萬多元，今年第一波打詐也查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得4065萬多元。

鹿港分局交通分隊小隊長施義宏及警員曾通凱近日巡邏時，在鹿港鎮民權路附近發現1名男子形跡可疑正在某金融機構自動提款機前徘徊，2名員警正要靠近查看時，阮姓外籍移工見到員警便立即拔腿就跑，員警即追上，攔下男子盤查。

阮姓外籍移工一開始不願表明身分，直到員警在其身上起獲非本人所有的提款卡3張、不明所得4萬5仟多元、提款明細及手機等物，經查證後發現阮姓外籍移工是1名逃離原雇主的失聯移工，阮姓移工也坦承是受不明人士交付金融卡，並指示他到金融機構ATM提款就可獲得獎金，已依違反入出國及移民法、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將阮男移送彰化地檢署偵辦。

鹿港分局分局長黄世德也呼籲，最近投資詐騙多，民眾切勿聽信「短期輕鬆獲利、被抓不會關」等話術，而淪為詐騙集團利用的犯罪工具，以免得不償失。

彰化地方法院最近也有一判例，一名老婦人去年被詐騙集團以她涉入非法集資、提供人頭帳戶案需被凍結帳戶，而交出帳戶提款卡，共被詐團領走887萬多元，甚至騙光黃婦的錢還不夠，要她再交出丈夫帳戶，在詐團第三度行騙時，警方逮到黃姓車手，黃姓車手幫詐團領錢，每次得手2千元，但因是累犯，法院依加重詐欺取財罪將黃男判刑５年６月，並需賠償８８７萬元。

鹿港警分局員警近日凌晨在金融機構提款機前發現阮姓移工擔任詐團車手，將他逮捕移送法辦。圖／警方提供
鹿港警分局員警近日凌晨在金融機構提款機前發現阮姓移工擔任詐團車手，將他逮捕移送法辦。圖／警方提供

失聯移工 詐騙集團 車手

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