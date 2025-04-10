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專案取締砂石車、大貨車違規肇事 樹林警連3日大執法
新北市樹林警分局轄內如砂石車、大貨車等大型車輛往來頻繁，為維護道路交通安全及防制違規行駛，警方自這個月7日至9日連續三天展開「強化違規大貨車取締專案」大執法，針對大型車交通違規加強取締，針對違規次數較高的交通公司，將結合監理機關進行告誡，加強司機宣導教育並要求落實車輛管理。
大型車輛因體積大、視線死角多，若駕駛未遵守交通規則，易造成嚴重交通事故。因此警方除強化巡邏與交通稽查外，也結合科技執法，利用測速照相、行車記錄器蒐證等方式，嚴格取締違規行為，和以及對違規業者加重處罰，以確保行車安全。
3天專案期間，警方針對針對砂石車、大貨車的重大交通違規行為加強取締，經統計今年度取締大貨車各類違規計591件，其中超載達68件；此次大執法專案期間，取締大貨車各類違規計41件，超載也有18件。樹林警分局表示，未來仍將不定期執行取締大貨車違規專案，以確保用路人安全。
樹林警分局長王子雄表示，大貨車業者及駕駛人應確實遵守交通規則，隨時注意車前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故；另呼籲民眾於道路上遇到大型車輛時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角，以維自身安全。
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