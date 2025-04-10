快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

聽新聞
0:00 / 0:00

專案取締砂石車、大貨車違規肇事 樹林警連3日大執法

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林警分局轄內如砂石車、大貨車等大型車輛往來頻繁，為維護道路交通安全及防制違規行駛，警方自這個月7日至9日連續三天展開「強化違規大貨車取締專案」大執法，針對大型車交通違規加強取締，針對違規次數較高的交通公司，將結合監理機關進行告誡，加強司機宣導教育並要求落實車輛管理。

大型車輛因體積大、視線死角多，若駕駛未遵守交通規則，易造成嚴重交通事故。因此警方除強化巡邏與交通稽查外，也結合科技執法，利用測速照相、行車記錄器蒐證等方式，嚴格取締違規行為，和以及對違規業者加重處罰，以確保行車安全。

3天專案期間，警方針對針對砂石車、大貨車的重大交通違規行為加強取締，經統計今年度取締大貨車各類違規計591件，其中超載達68件；此次大執法專案期間，取締大貨車各類違規計41件，超載也有18件。樹林警分局表示，未來仍將不定期執行取締大貨車違規專案，以確保用路人安全。

樹林警分局長王子雄表示，大貨車業者及駕駛人應確實遵守交通規則，隨時注意車前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故；另呼籲民眾於道路上遇到大型車輛時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角，以維自身安全。

新北市樹林警分局轄內如砂石車、大貨車等大型車輛往來頻繁，為維護道路交通安全及防制違規行駛，警方自這個月7日至9日連續三天展開「強化違規大貨車取締專案」大執法，分局長王子雄（右二）也親自帶隊督導專案。圖／樹林警分局提供
新北市樹林警分局轄內如砂石車、大貨車等大型車輛往來頻繁，為維護道路交通安全及防制違規行駛，警方自這個月7日至9日連續三天展開「強化違規大貨車取締專案」大執法，分局長王子雄（右二）也親自帶隊督導專案。圖／樹林警分局提供
新北市樹林警分局轄內如砂石車、大貨車等大型車輛往來頻繁，為維護道路交通安全及防制違規行駛，警方自這個月7日至9日連續三天展開「強化違規大貨車取締專案」大執法。圖／樹林警分局提供
新北市樹林警分局轄內如砂石車、大貨車等大型車輛往來頻繁，為維護道路交通安全及防制違規行駛，警方自這個月7日至9日連續三天展開「強化違規大貨車取締專案」大執法。圖／樹林警分局提供

交通事故 大執法

延伸閱讀

影／大貨車過彎翻覆鋼板散滿地 新莊壽山路雙向封閉

專案教師遭濫用如免洗筷 教部祭上限令「少聘1人給10萬元」

台66線大貨車速限調整 桃警取締超速最高罰3.6萬元

國道三號清水段連2起自撞 大貨車和轎車都撞後翻車

相關新聞

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

桃園市今天上午驚傳工安意外，有名工人在桃園、八德區交界的桃德路和永福西街的交叉路口，進行下水道整理與纜線施作工程時，疑因...

不滿車子未停就走動…台南公車司機「咆哮」南一中學生 公運處說話了

台南市民在市長黃偉哲臉書投訴藍幹線公車司機，昨晚一名南一中學生在到站前先走去門口等下車，結果司機暴怒直接把車停在路邊10...

台中BMW等紅燈遭後方猛撞 68歲駕駛翻車一度受困

台中北屯區今上午發生追撞翻車意外，林姓老翁駕駛白色小客車疑似未注意前方號誌，衝撞正在等紅燈的1輛白色BMW後側翻，整輛車...

影／咖啡店聽到2女談投資 2路人隨口報警逮女車手…可獲最高5萬獎金

高雄市警方取締交通違規勤務，遇2名男子前來反映說，無意間在咖啡店，聽見像有詐騙集團正騙女子投資。警方前往了解，發現女車手...

屋內滿室汙泥、糞便飄惡臭 新店飼主不當飼養6犬隻被罰9.8萬元

新北市新店一位飼主不當飼養6隻犬隻，不但全身都是排泄物，且飼養環境髒亂惡臭，沒有提供乾淨水源及飼料，動保員緊急安置犬隻，...

樹林里長LINE群組髒話飆罵警察 警分局：若妨礙公務將依法辦理

新北樹林里長昨凌晨在近200人的樹林公務群組，飆罵警方依法對違停機車開紅單，要求警分局長通融，並且髒話不斷。樹林警分局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。