突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

桃園市今天上午驚傳工安意外，有名工人在桃園、八德區交界的桃德路和永福西街的交叉路口，進行下水道整理與纜線施作工程時，疑因鋒面過境帶來短延時強降雨，桃園暴雨不斷造成下水道的水流湍急，工人當場被沖走失蹤，消防局據報已全力展開搜救行動。

119勤指中心今天上午10時21分據報，位於桃園區桃德路和永福西街的交叉路口，有工人在下水道涵管內進行地下纜線工程時，突然遭湍急且強勁的水流沖走，當場被捲入下水道內失蹤，立刻派遣第一救災救護大隊中路分隊，出動7輛消防車、2輛救護車共22名救難救護人員前往搶救。

救難人員在上午10時30分抵達現場，目前持續在下游水圳範圍搜尋失聯工人，並呼籲民眾勿靠近現場，以免影響搜救作業。