不滿車子未停就走動…台南公車司機「咆哮」南一中學生 公運處說話了

台南市民在市長黃偉哲臉書投訴藍幹線公車司機，昨晚一名南一中學生在到站前先走去門口等下車，結果司機暴怒直接把車停在路邊10幾分鐘，咆哮責罵學生，民眾諷「台南的藍幹線是惹不起的存在」，有民眾說上周五也投訴同一位公司車機「對乘客以恐嚇語氣叫囂」，顯然情緒控管有問題；台南市公運處表示，司機是良善提醒但態度及溝通有待檢討，已先將他暫時調離工作。

從影片中可看到，一名南一中學生在聽到要靠站的廣播時，就站起來走到公車前門附近，司機先大聲說「不要走動啦」，學生繼續往前走到門口，司機更大聲說話，還把學生叫到駕駛座旁，「叫你不要走你還繼續走」「你影響我開車，我有我的工作權，還是南一中的，學生是這樣讀書的嗎？」學生小聲回應說走到前門才聽到，司機指著告示牌大聲說，「行進前不要走動，看不懂嗎？」「不然你回去坐好，我等你把安全帶繫好」。

公車上其他乘客將過程錄影後放到網路及市長黃偉哲臉書投訴，有民眾留言「謝謝台南市公車藍幹線的司機讓我知道台南公車司機是如此的友善照顧學生~路邊違停把學生叫著罵10分鐘」。

也有民眾說上周五才設訴藍幹線往佳里方向同一位公車司機，晚上10點11分有乘客按下車鈴後起身時，對乘客破口大罵，下車後還對全車乘客以恐嚇語氣叫囂。「懷疑他今天是把氣出在學生身上」，請大家打1999市民專線或是062637777興南客服去投訴這位司機，「如果情緒控管有問題，那麼承擔風險的只會是每天通勤的學生們！」

對此，台南一中主祕林皇德表示，司機出於安全的考量，可以理解立意也是良善的，但用咆哮的方式不是良好溝通的方法，學生是可以教育但不應該被羞辱，可以用更好的方法來教導學生。

南市府公運處長吳俁之表示，因先前曾發生過乘客在車子行進中走動不慎跌倒事件，該名司機唯恐再次發生意外，因此要求乘客在車子行進中避免走動，呼籲乘客應坐在座位上並緊握扶手，在公車停穩開門後再刷卡下車，以免發生危險。

吳俁之指出，針對公車司機服務態度問題，然而溝通過程應注意語氣及態度，已責成興南客運先調整該名司機的路線及勤務，並加強溝通技巧和服務態度；至於公車是否有依規定在站位或違規停靠，會查明後若有違規會給予處罰。

興南客運領班林明志說，民眾於公車行駛途中站立走動，駕駛出於好意，但語氣上應再委婉和諧，造成民眾誤會，會立即檢討，另宣導乘客行車中請勿走動，駕駛也會靜待乘客到站後完成所有上下車動作再行開車，請民眾切勿慌張。