影／咖啡店聽到2女談投資 2路人隨口報警逮女車手…可獲最高5萬獎金

高雄市警方取締交通違規勤務，遇2名男子前來反映說，無意間在咖啡店，聽見像有詐騙集團正騙女子投資。警方前往了解，發現女車手正和女受騙人簽署投資契約書，並帶假投資公司證件，逮捕女車手查辦。

警方表示，舉報的2名男子符合警政署推動的「百斬計畫」，提供詐欺車手線索協助警方循線拘捕詐團車手，最高可獲得5萬元獎金。

據了解，4月8日下午近5時，高雄市警左營分局員警在轄區巡邏，執行取締交通違規，突然這2名男子上前，說在旁邊的咖啡店，無意間聽到2名女子的對話，說要簽投資契約，覺得其中1名女子可能受騙。

員警前往了解，發現發現桌面上擺放數張假投資的文件，周姓女子（20歲）和另名女子已簽署文件，另名女子並準備交付現金80萬元，而且周女不只帶著假投資文件，身上也有假投顧公司「財務員」的工作證，認為周女涉嫌當詐團車手，查扣手機、投資契約書及工作證，逮捕她查辦。

周女稱她是透過網路應徵工作，依照對方的工作指示行事，不知道自己變成詐欺車手。受騙女子說她是接觸投資訊息，約定面交投資款，不知道受騙。全案依詐欺、洗錢防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。