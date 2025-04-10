高雄男吵架後不爽 3天連打19通110謊報老爸開的美容院暗藏色情

高雄臨姓男子和父親吵架後不滿，連續報警19次檢舉父親開的美容院暗藏春色，警方派員查訪後確認謊報，還提醒林男別再亂報警，但林仍占用報案專線，最後被依社會秩序維護法送辦，法官依法裁罰5千元。

去年11月20日早上8點多，林姓男子和父親發生口角衝突，父子吵架後林男越想越氣，想要給父親一點教訓，隨後拿起電話報警，舉報父親開設的美容院裡有從事性交易。

林男報案後，發現警方都沒上門，竟再度撥打報案電話檢舉色情，還宣稱美容院是找逃逸外勞賣淫，警方派員調查後確認是謊報，叮囑並告誡林男不要再亂報案。

但林男不聽勸，持續撥打電話占用報案專線，警方統計他於20、25、26日連續撥打19通110報案電話謊報，因屢勸不聽，依違反社維法將他送辦。

高雄地方法院簡易庭審理時，林男坦承因心情不好、與家人吵架、自己幻想等原因才會亂打報案電話。

法官認為，林男頻繁占線將排擠遭受生命、身體或財產遭受重大損害之虞民眾即時獲得員警救助機會，依社維法裁罰5千元，可抗告。