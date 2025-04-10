聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男吵架後不爽 3天連打19通110謊報老爸開的美容院暗藏色情
高雄臨姓男子和父親吵架後不滿，連續報警19次檢舉父親開的美容院暗藏春色，警方派員查訪後確認謊報，還提醒林男別再亂報警，但林仍占用報案專線，最後被依社會秩序維護法送辦，法官依法裁罰5千元。
去年11月20日早上8點多，林姓男子和父親發生口角衝突，父子吵架後林男越想越氣，想要給父親一點教訓，隨後拿起電話報警，舉報父親開設的美容院裡有從事性交易。
林男報案後，發現警方都沒上門，竟再度撥打報案電話檢舉色情，還宣稱美容院是找逃逸外勞賣淫，警方派員調查後確認是謊報，叮囑並告誡林男不要再亂報案。
但林男不聽勸，持續撥打電話占用報案專線，警方統計他於20、25、26日連續撥打19通110報案電話謊報，因屢勸不聽，依違反社維法將他送辦。
高雄地方法院簡易庭審理時，林男坦承因心情不好、與家人吵架、自己幻想等原因才會亂打報案電話。
法官認為，林男頻繁占線將排擠遭受生命、身體或財產遭受重大損害之虞民眾即時獲得員警救助機會，依社維法裁罰5千元，可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言