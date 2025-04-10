快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男吵架後不爽 3天連打19通110謊報老爸開的美容院暗藏色情

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄臨姓男子和父親吵架後不滿，連續報警19次檢舉父親開的美容院暗藏春色，警方派員查訪後確認謊報，還提醒林男別再亂報警，但林仍占用報案專線，最後被依社會秩序維護法送辦，法官依法裁罰5千元。

去年11月20日早上8點多，林姓男子和父親發生口角衝突，父子吵架後林男越想越氣，想要給父親一點教訓，隨後拿起電話報警，舉報父親開設的美容院裡有從事性交易。

林男報案後，發現警方都沒上門，竟再度撥打報案電話檢舉色情，還宣稱美容院是找逃逸外勞賣淫，警方派員調查後確認是謊報，叮囑並告誡林男不要再亂報案。

但林男不聽勸，持續撥打電話占用報案專線，警方統計他於20、25、26日連續撥打19通110報案電話謊報，因屢勸不聽，依違反社維法將他送辦。

高雄地方法院簡易庭審理時，林男坦承因心情不好、與家人吵架、自己幻想等原因才會亂打報案電話。

法官認為，林男頻繁占線將排擠遭受生命、身體或財產遭受重大損害之虞民眾即時獲得員警救助機會，依社維法裁罰5千元，可抗告。

高雄市警局外觀。本報資料照片
高雄市警局外觀。本報資料照片

衝突

延伸閱讀

高雄男情緒不穩…拿疑似爆裂物衝旗山醫院叫囂 警出動快打部隊制伏

慶祝華泰商銀北高雄分行喬遷開幕 打造在地優質金融服務

高雄市立醫院公職護理師超缺 衛生局允諾增補人力

告五人4月12日高雄演唱會 市府公布交管措施

相關新聞

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

桃園市今天上午驚傳工安意外，有名工人在桃園、八德區交界的桃德路和永福西街的交叉路口，進行下水道整理與纜線施作工程時，疑因...

不滿車子未停就走動…台南公車司機「咆哮」南一中學生 公運處說話了

台南市民在市長黃偉哲臉書投訴藍幹線公車司機，昨晚一名南一中學生在到站前先走去門口等下車，結果司機暴怒直接把車停在路邊10...

台中BMW等紅燈遭後方猛撞 68歲駕駛翻車一度受困

台中北屯區今上午發生追撞翻車意外，林姓老翁駕駛白色小客車疑似未注意前方號誌，衝撞正在等紅燈的1輛白色BMW後側翻，整輛車...

影／咖啡店聽到2女談投資 2路人隨口報警逮女車手…可獲最高5萬獎金

高雄市警方取締交通違規勤務，遇2名男子前來反映說，無意間在咖啡店，聽見像有詐騙集團正騙女子投資。警方前往了解，發現女車手...

屋內滿室汙泥、糞便飄惡臭 新店飼主不當飼養6犬隻被罰9.8萬元

新北市新店一位飼主不當飼養6隻犬隻，不但全身都是排泄物，且飼養環境髒亂惡臭，沒有提供乾淨水源及飼料，動保員緊急安置犬隻，...

樹林里長LINE群組髒話飆罵警察 警分局：若妨礙公務將依法辦理

新北樹林里長昨凌晨在近200人的樹林公務群組，飆罵警方依法對違停機車開紅單，要求警分局長通融，並且髒話不斷。樹林警分局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。