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影／基隆長庚急診男病人站不穩 2女護理師上前關心被掌摑、踢傷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆長庚醫院急診室昨天上午發生一起醫療暴力事件，醫院今天說明，一名病人診療期間因站立不穩，護理師主動上前關心時，遭病人掌摑，通報警衛過程中另一名護理師也遭病人踢傷，已報警處理，譴責醫療暴力。警方表示已依違反醫療法偵辦。

基隆市警察局第四分局安樂派出所長李羿伸今天表示，昨天上午8時許，接獲基隆長庚醫院報案稱有一名病患到院後突然不願就診，情緒失控徒手傷害現場2名護理師，警方獲報後立即前往處置，依規定受理報案並完成病患詢問筆錄，全案依違反醫療法偵辦。

基隆長庚醫院今天發新聞稿說明指出，急診科昨發生一起醫療暴力事件，一名病人在家屬陪同下接受急診診療期間，因站立不穩，護理師主動上前關心時，遭病人掌摑，現場急診人員立即通報警衛制止，在過程中另一名護理師也遭病人踢傷。

長庚表示，第一時間已報警處理，並啟動醫療暴力事件應變機制，隨即安排受傷護理師就醫驗傷，並派員陪同協助完成報案，與持續提供關懷與支持。

長庚表示，醫院嚴正譴責任何形式之醫療暴力，並再次呼籲社會大眾尊重醫療專業、珍惜醫療資源，攜手營造安全與友善的就醫環境。

據指出，病患的家屬指男子是不經意的揮拳及碰觸，並非刻意的暴力攻擊行為，與一般的醫病暴力行為不同，對護理師也有表達歉意。

基隆長庚2護理師被掌摑、踢傷，警方今天說明，全案依違反醫療法偵辦。本報資料照片
基隆長庚2護理師被掌摑、踢傷，警方今天說明，全案依違反醫療法偵辦。本報資料照片

護理師 醫療暴力 長庚

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