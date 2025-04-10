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台中BMW等紅燈遭後方猛撞 68歲駕駛翻車一度受困

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北屯區今上午發生追撞翻車意外，林姓老翁駕駛白色小客車疑似未注意前方號誌，衝撞正在等紅燈的1輛白色BMW後側翻，整輛車90度向左躺在路中間，林更一度受困車內無法動彈，消防到場持頂高器協助脫困，林翁酒測值為0，車禍原因釐清中。

台中市消防局今上午7點32分獲報，北屯區敦化三街、陳平路口有車禍，到場發現藍色自小客車向左側翻，裡面的林姓男子（68歲）受困駕駛座內，經消防員使用頂高器協助他脫困，林臉部有撕裂傷，所幸意識清楚送醫救治。

台中第五分局調查，林翁當時開藍色小客車沿陳平路執行，疑未注意撞上前方正在等紅燈的白色BMW，白車吳姓駕駛突然猛遭追撞也受傷送醫，2名駕駛呼氣酒測值均為0，詳細案發原因有待釐清。

林翁駕駛藍色小客車，從後追撞前方等紅燈的白色BMW後翻覆。記者曾健祐／翻攝
林翁駕駛藍色小客車，從後追撞前方等紅燈的白色BMW後翻覆。記者曾健祐／翻攝
林姓老翁翻車後一度受困，消防使用頂高器將他救出。圖／消防提供
林姓老翁翻車後一度受困，消防使用頂高器將他救出。圖／消防提供
林翁駕駛藍色小客車，從後追撞前方等紅燈的白色BMW後翻覆。記者曾健祐／翻攝
林翁駕駛藍色小客車，從後追撞前方等紅燈的白色BMW後翻覆。記者曾健祐／翻攝

紅燈 車禍

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