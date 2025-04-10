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網紅Cheap批市議員向警「關說」車禍 台南地檢署分案調查了
百萬網紅Cheap日前因挺台南員警具名投訴發文，指稱分局長接受市議員陳皇宇「關說」施壓車禍案件害員警記申誡，輿論譁然，議員及分局長等公開說明，還原事情經過仍未消歇，台南地檢署本周一已分案調查，釐清事故原因外，也將了解偵辦員警不作筆錄原因為何？是否涉瀆職等。
市議員陳皇宇在記者會上表示，整起事件主要是希望一分局的承辦員警重視民眾權益，當事人也只是想要維護自身權益，希望將行車記錄器的內容列入筆錄中，且整起車禍事故肇責，當事人已申請車輛行車事故鑑定會判定。
陳皇宇也在當事人同意下，曝光車禍事發當下影片，他說，該由當事人負責的部分，他們也絕不會逃避，並非網路上說言「撞到名車賠不起，找無辜車主一起賠錢」。
第一分局分局長章振國則說，分局絕對支持基層員警公事公辦，但本案原由是當事人依據行車記錄器影像，主張前方違停車輛駕駛也應該製作筆錄，這是她的權益，員警二度拒絕並使用不適當言詞，遭民眾陳情，經分局調查屬實，才予以申誡處分。
律師黃睦涵表示，案發當時，交通分隊長指示本案要請停在機慢車道上的轎車駕駛製作筆錄，並非顯無理由，而應具有因果關係，也就是說，這是合理而並未違法的命令；但警員仍不願意配合，才衍生導致當事人與家屬請求議員協助。
面對這起車禍案件炒的沸沸揚揚，引發各界關注，檢方指出，本周一已分案調查，偵辦員警不作筆錄原因為何？是否涉瀆職等疑問，都會逐一釐清。
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