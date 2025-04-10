影／基隆深夜民宅6樓室外機起火 民眾睡夢中被驚醒疏散10人
基隆市仁愛區南榮路一棟7層樓公寓，今天凌晨發生火警，民眾報稱火舌冒出，消防局出動5個分隊18輛消防車、30多警義消趕至，發現是冷氣室外機起火，幸好沒有波及到屋內，共疏散5、6樓住戶10人到1樓，不少人睡夢中被驚醒。
基隆市消防局今天凌晨零時45分獲報，南榮公墓附近的一棟7層樓公寓6樓發生火警，有火舌已冒出，由於是深夜擔心有人受困，消防人員出動大批消防人車趕至，仁愛、暖暖、七堵、信二、信義及第一大隊等個分隊出動共出動消防車18輛、消防人員32人。
消防人員零時57分趕至現場，報案人表示無人受困，經搜索屋內民眾已逃出，為6樓設在屋外的冷氣室外機燒毀，立即射水撲滅火勢。為安全起見，共疏散5、6樓住戶10人到1樓，不少人睡夢中被驚醒。
一名住戶表示，當時已經在睡了，發現火光後，消防人員沒多久就來了，趕緊下樓逃生，所幸只是室外機起火，讓住戶都嚇了一大跳。消防局在1時15分殘火處理完畢，起火原因已採證調查。
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