川普關稅也成詐團新話術 警方即時攔下民眾200萬元血汗錢

彰化縣鹿港派出所昨日接獲金融機構行員通報，張姓男子要提領200萬元，疑似被詐團所騙，警方到場了解時，張男先稱是領錢要當投資預備金，後又改口說趁川普新關稅政策，銅價急速下滑，要買銅賺價差，疑為詐團所教的新話術，在警方苦口婆心勸說下，張男才保下自己的血汗錢。

鹿港警分局鹿港派出所接獲金融機構行員通報，有民眾要提領200萬元，相當可疑，派出所所長黃堃盛與警員宇鴻旻、蔡博宇即前往了解，張男一開始說錢是要用來當投資預備金，後又改口說，美國總統川普新關稅政策，造成銅價急速下滑，要借錢給哥哥的回收場公司購買金屬銅，等漲價後再賣出以賺取價差。

但警方再致電詢問張男兄長查證，其兄長表示對借錢給公司一事並不知情，兄弟說詞不一，警方初步了解，張男有投資股票卻都一直未獲利，疑似在網路上認識詐團指導他投資購買金屬銅，幸好被行員及警方勸阻，才未把錢交給詐團。