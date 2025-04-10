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鐵皮屋火警1死 疑因她放鞭炮

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市強國街一棟2層樓鐵皮屋出租套房，前晚間發生火警，一名50歲葉姓男租客受困2樓，警消獲報趕抵救援，但因火勢猛烈，男子被救出時沒有呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。記者尤聰光／攝影
台東市強國街一棟2層樓鐵皮屋出租套房，前晚間發生火警，一名50歲葉姓男租客受困2樓，警消獲報趕抵救援，但因火勢猛烈，男子被救出時沒有呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。記者尤聰光／攝影
台東市一棟兩層樓鐵皮屋出租套房前晚發生火警，五十歲葉姓男租客受困二樓逃生不及，被救出時沒有呼吸心跳，送醫不治。警方調查，火警疑是另一林姓女租客在屋內燃放鞭炮引燃火苗所致，警方偵詢後將她依縱火罪嫌移送台東地檢署偵辦。

火警發生在前晚八時許，屏東縣消防局接獲報案，指強國街一棟鐵皮屋起火，出動特搜、台東、大豐等消防分隊共十車五十六名人員前往救援。消防人員抵達現場時，火勢已從一樓向二樓竄燒，並不時有電線爆裂聲響傳出，搶救人員拉起水線滅火，約三十分鐘級控制火勢。

搶救過程中傳出有人受困二樓，消防人員控制火勢後搜尋，在一間房內發現五十歲葉姓男子倒地，已無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治。

警方調查，火警發生前，有人曾看到住在該處的五十歲林姓女租客在現場出沒，火災發生後卻不見蹤影；警方調閱監視器畫面並查訪鄰近住戶後，案發後約二小時將林女查緝到案。

根據監視器畫面，林女在火警前曾進出房子，研判與這起火災事件可能有關，附近居民也說，林女曾有多次在房內及房外燃放鞭炮的脫序行為，且疑和屋主有租金糾紛。

當地里長楊耀乾說，林女算是說是頭痛人物，經常報警察來處理事情。她在警方偵詢時供詞反覆，被依縱火罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，起火的兩層樓鐵皮屋出租套房，隔有六間房間，當時房客還未全部返回，逃過一劫；屏東縣政府表示，這棟出租民宅二樓是加蓋的鐵皮屋，目前法規仍可以使用，屋主在二樓隔了四個房間出租，沒有違反建築法使用規定。

台東 屏東縣政府

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