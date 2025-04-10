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2層樓高舊衣「山崩」 婦遭活埋不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市一處舊衣回收場昨發生崩塌意外，蔡姓女員工慘遭大量舊衣活埋，一個多小時後獲救送醫不治。記者張議晨／翻攝
高雄市一處舊衣回收場昨發生崩塌意外，蔡姓女員工慘遭大量舊衣活埋，一個多小時後獲救送醫不治。記者張議晨／翻攝
高雄市橋頭區田中路一處舊衣回收場，昨天發生堆疊衣物崩塌意外，當時正在揀選的蔡姓女員工慘遭舊衣「活埋」一個多小時，被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。高雄市勞檢處認定舊衣場衣物未確實捆綁釀禍，依職安法開罰，勒令雇主停工，地檢署也著手調查追究刑責。

據了解，該間舊衣場堆積舊衣山約兩層樓高，每捆整理好的衣物重約百公斤；昨天上午九時許，五十七歲蔡姓女子正在舊衣山下揀選時，舊衣山突然崩塌，蔡女逃避不及，遭大量衣物活埋。

當時還有其他員工在場，因衣物太多無法救援，趕緊通報警、消，救難人員到場，因不知蔡女被埋的確切位置，加上衣物實在太多難尋，只能先出動夾子車，將上層衣物撥開後，再用人工挖掘，一個多小時後終於找到遭活埋的蔡女。

不過蔡女獲救時已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。勞工局勞檢處接獲通報，立即派員了解，初步調查研判，該回收場所堆放舊衣時未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施，因結構不穩釀成災害。

據了解，蔡女在該間舊衣場任職十多年，其他在場員工也不解為何舊衣物會突然坍塌；勞檢處已先依職安法規定對雇主開罰，最重可罰卅萬元罰鍰，並當場勒令業者停工，至於意外釀死的相關刑責，由警方報警檢察官相驗，追究雇主等人可能過失責任。

勞檢 活埋 雇主

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