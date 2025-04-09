台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

台中市南屯區今晚間發生死亡車禍，林姓男子未走行人穿越道橫越馬路，蕭姓機車騎士見狀反應不及迎面撞上，釀林傷重送醫不治，蕭也人車倒地多處受傷治療中，警方施以酒測數值為0，詳細肇事原因需調閱監視器釐清。

台中第四分局今晚間7點多獲報，南屯區忠勇路有車禍，到場發現林姓男子（69歲）當時未走行人穿越到直接橫越忠勇路，蕭姓男騎士（22歲）迎面而來反應不值直接撞上。

林、蕭雙雙倒地，林因遭機車猛烈撞擊當場失去意識，緊急送烏日林新醫院搶救後仍不治，蕭男也全身多處受傷，送中山醫治療中。

警方初步研判林男當時任意穿越馬路有肇責，蕭姓騎士酒測值為0，同時也將調閱周邊監視器，釐清詳細責任歸屬，並將報請檢方相驗確認死因。