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獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

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獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆長庚醫院今天下午發生一起醫療暴力行為，一名女性護理師遭到一名病患打傷，已經完成驗傷及報警程序。醫院證實已報警處理，並譴責醫療暴力行為。

據指出，這起醫療暴力行為發生在今天下午，一名女性護理師在關心病況的過程當中，不知何故突遭到病患打傷。

基隆長庚醫院晚間證實有護理師遭受醫療暴力行為，醫院表示，目前已完成驗傷、報警的程序，均依照醫療暴力的相關SOP程序處理中，護理師已先返家休息，醫院協助相關程序處理，並譴責醫療暴力行為。

經了解，這名女性護理師在關心病況的過程當中，不知何故突遭到病患的攻擊。

警方表示，今天有受理當事人報案，已通知涉案對象到案說明，因非現行犯，如果被害人有提告，就會依相關證據調查釐清，依法處理。

基隆長庚有女護理師遭毆傷，醫院譴責醫療暴力。本報資料照片
基隆長庚有女護理師遭毆傷，醫院譴責醫療暴力。本報資料照片

基隆 護理師 醫療暴力 長庚

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