獨／女護理師關心病患竟遭毆打 基隆長庚證實：已驗傷報警

基隆長庚醫院今天下午發生一起醫療暴力行為，一名女性護理師遭到一名病患打傷，已經完成驗傷及報警程序。醫院證實已報警處理，並譴責醫療暴力行為。

據指出，這起醫療暴力行為發生在今天下午，一名女性護理師在關心病況的過程當中，不知何故突遭到病患打傷。

基隆長庚醫院晚間證實有護理師遭受醫療暴力行為，醫院表示，目前已完成驗傷、報警的程序，均依照醫療暴力的相關SOP程序處理中，護理師已先返家休息，醫院協助相關程序處理，並譴責醫療暴力行為。

經了解，這名女性護理師在關心病況的過程當中，不知何故突遭到病患的攻擊。