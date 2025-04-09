追撞前車竟持刀砍人還噴辣椒水 4煞被逮稱：他態度不好

新北市泰山區今天凌晨發生行車糾紛砍人案。39歲姜男開車行經新五路時被後車追撞，姜男下車理論時竟遭對方4人持辣椒水及西瓜刀攻擊，小腿被砍傷所幸並無生命危險。4人被逮供稱因姜男態度不佳才會動手，詢後被依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。

據了解，林口警分局今天凌晨12時許接獲報案，在泰山區新五路一段與楓江路口加油站旁有2人持刀追砍1人，嫌犯犯案後開車離去。警方獲報趕抵現場時僅剩被砍傷的39歲姜男在場。姜男向警方表示開車行經該處時，車輛遭後車撞上，他下車查看理論時卻遭對方噴辣椒水及持刀追砍。

警方發現姜男左小腿有刀傷，立即通知救護車將姜男送醫，所幸並無生命危險。警方立即調閱監視器展開偵辦，鎖定犯案車輛行蹤尾隨追緝至八里，涉嫌砍人的25歲蔡男、21歲聶男、23歲李男及劉姓少年見難逃法網，自行至泰山所投案。