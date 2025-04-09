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高三生不滿爺嬤碎念 抓狂持刀揮趕老人家…反鎖屋內遭破門送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名高三生今天請假在家未上學，自晨起就被阿公阿嬤頻頻叨唸「為什麼不去上學？」近午時分突然情緒失控，拿起菜刀將老人家趕出門，並將自己反鎖屋內，經警消破門將躲在房內的他送醫，同時勸導家屬對於青春期和升學壓力大的孩子要理性溝通。

有網友今天中午在地方社團發問，「有人知道宏昌七街發生什麼事，警察拿盾牌進去不知道什麼事，據說對方有拿刀，現在要消防隊破門進入還有拿電擊棒」原來是附近住戶看見大批警車、消防車停在自家樓下，又聽見鄰近華夏有連續的敲擊聲響，引起左鄰右舍議論紛紛。

桃園分局說明，有名今年剛成年的高三男學生，因為與家人為了生活瑣事發生爭吵衝突，竟憤而持菜刀把家人趕出戶外，然後把自己反鎖屋內；中路派出所據報，立刻由副所長翁健智率同仁攜帶盾牌等裝備趕赴現場。

中路所副所長翁健智大力經拍門、按門鈴、撥打家用電話或高三生的行動電話皆無人回應，於是詢問被趕出家門外的老人家是否有攜帶鑰匙，但使用後發現，不鏽鋼製鐵門由內反鎖，就算使用鑰匙也無法開啟，由於擔心高三生在屋內做傻事，立刻通報消防隊前來協助。

經警消取得家屬同意後，立刻以破壞工具將大門破壞，整個門框幾乎要拆下來，當大門開啟後，中路所員警持著盾牌衝入屋內，發現高三生情緒不穩藏在房內，立刻將他控制住，先安撫他的情緒，同時勸導家人勿意氣用事，應理性溝通，後續先行將歐男送醫檢查，再聯絡雙親返家調解。

桃園市桃園區宏昌七街某華夏今天中午傳出破門聲響，原來是高三生沒上學遭長輩碎念，情緒突然失控持菜刀將二老趕出家門，警消據報破門而入將他送醫。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區宏昌七街某華夏今天中午傳出破門聲響，原來是高三生沒上學遭長輩碎念，情緒突然失控持菜刀將二老趕出家門，警消據報破門而入將他送醫。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區宏昌七街某華夏今天中午傳出破門聲響，原來是高三生沒上學遭長輩碎念，情緒突然失控持菜刀將二老趕出家門，警消據報破門而入將他送醫。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區宏昌七街某華夏今天中午傳出破門聲響，原來是高三生沒上學遭長輩碎念，情緒突然失控持菜刀將二老趕出家門，警消據報破門而入將他送醫。記者陳恩惠／翻攝

失控 警察

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