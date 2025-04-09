影／「三寶」敞開車門路上趴趴走 車主慘挨罰…驚險畫面全錄下

宜蘭市健康路出現一輛白色自小客車未關右後車門，在路上趴趴走，用路人驚見險狀，不禁大罵馬路「三寶」，整個過程更被其他車輛的行車紀錄器拍下，貼在網路社群。警方今天通知車主到案說明並依法舉發，將可處罰駕駛1000元以上6000元以下罰鍰。

事發地點位於宜蘭市健康路二段往新月廣場方向，昨天下午2時許這輛白車經過十字路口時被錄下影像，右後車門敞開，行進間迎風車速，使得車門前後搖晃。

當時剛好有停等紅燈的用路人，錄下整個過程貼文說，「身為在地宜蘭人，自以為見得夠多路上三寶了，直到今天才發現我還太淺 」，底下一堆網友留言「如果掃到其他的車輛，怎麼辦？」「撞到騎腳踏車的長者，就代誌大條」，「真的很危險」。