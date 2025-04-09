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派出所就在旁邊！77歲婦請員警代寫匯款單 險遭詐守住百萬
彰化縣77歲鎮侯姓婦人接獲「媳婦」電話通知，稱丈夫「跑路」去中國大陸缺錢，必須匯款救急，侯婦到隔壁的派出所寫員警寫匯款單，員警找到侯婦的兒子並打電話求證後順利阻詐，保住侯婦124萬餘元。
北斗警分局今指出，侯婦獨居，兒子和媳婦長期住北部，昨下午忽然接到「媳婦」來電稱丈夫去大陸做生意失敗，現正「路跑」急需用錢，侯婦救子心切不疑有他，拿著存款簿到住家隔壁的北斗警分局中和派出所，請值班員警幫她寫匯款單，先把存款124萬5742元匯給兒子應急。
員警一聽就知道這是詐騙，問她的媳婦還交代什麼，侯婦稱媳婦交代「這件事很重要，不可告訴別的家人。」員警立刻查出侯婦兒子的電話，打電話詢問，也把電話拿給侯婦聽，證明詐騙無誤。員警說明這是詐騙集團犯罪手法「猜猜我是誰」，並查出侯婦帳戶還有存款，交代侯婦若遇類似電話或陌生人上門要拿錢，趕快到派出所找警察。侯婦千恩萬謝離開。
北斗警分局長楊志源表示，警方的經驗與細心判斷，順利攔阻詐騙，加上平日反詐騙宣導，侯婦很快明白這是詐騙，展現警民合作的力量；若民眾接獲可疑電話或疑似詐騙訊息，可立即撥打110或165反詐騙專線。
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