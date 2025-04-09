台南救護車執勤…路口擦撞逆向闖紅燈單車 騎士送醫疑飄酒氣

台南市消防局玉井分隊的救護車昨晚6點多出勤時，正載著80歲失去生命跡象的婦人要前往醫院，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的路口，與逆向腳踏車擦撞，腳踏車當場全毀，男騎士意識不清；幸好分隊請求支援，第一時間將婦人、騎士分別送醫。

新營警分局交通分隊指出，18時26分獲報在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道路口，發生執行公務的救護車與1輛腳踏車車禍，員警到場協助腳踏車騎士、乘客送醫救治，相關肇責目前釐清中。

據了解，玉井分隊救護車昨下午5點44分執行80歲婦人OHCA（無生命跡象）案件，送醫途中約6點半時行經腳腿仔大道和德元埤大道路口，當時救護車為綠燈，但通過路口時，約60歲男子騎腳踏車從車前左側出現，橫向往右行，疑闖紅燈且逆向，當場擦撞，力道不輕。

當下救護車的引擎蓋右前方凹陷、擋風玻璃裂開，腳踏車則幾乎全毀，男騎士意識不清，但對痛有反應，救護人員還有聞到疑似散發酒氣。

玉井分隊立即請求支援，將婦人和騎士皆送醫救治；目前80多歲婦人、腳踏車男子都在柳奇加護病房觀察中。

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