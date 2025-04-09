新北福和橋機車道連環撞 騎士疑遺漏無線耳機分心釀禍

新北市福和橋由北市往永和方向機車道今天下午發生一起連環追撞車禍，機車騎士閩姓男子疑為找尋遺漏的無線耳機分心，導致後方2輛機車接連撞上，還波及快車道1輛汽車，3名騎士酒測值均為零，都有肢體擦挫傷，確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市永和警方今天下午2時26分獲報，永和區福和橋由台北市往永和方向機車道上，發生連環追撞車禍有多人受傷，員警獲報到場，經初步了解，閩姓男子（21歲）騎車行經福和橋台北往永和方向，因欲尋找疑似遺漏在橋上的無線耳機，致車速忽快忽慢，導致後方機車騎士張姓男子（31歲）、林姓男子（24歲）2人，因未注意保持安全距離接連發生擦撞，並波及汽車道由吳姓男子（62歲）駕駛的汽車也遭波及。