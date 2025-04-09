聽新聞
0:00 / 0:00
靠Google街景圖找目標 竊賊偷遍嘉義400面道路反光牌遭訴
屏東縣楊姓男子利用Google街景圖搜尋作案目標涉嫌從去年10月起陸續將嘉義縣中埔鄉、番路鄉及大埔鄉等道路標誌反光牌406面竊走變賣，警方循線查獲將楊男法辦，今天嘉檢偵結，依竊盜罪嫌起訴。
起訴書表示，44歲楊姓男子於去年10月初至11月底，將嘉義縣台三線、嘉129線、嘉143線、嘉145線、嘉146線、嘉149線、嘉131-1線、嘉142線、嘉172線等道路沿途的「輔2交通標誌」292面、「反光導引指示牌交通號誌」114面，共406面交通標誌，涉嫌以電動板手拆卸取走載送到回收廠變賣。警方循線將楊男帶回偵辦，依竊盜等罪嫌法辦。
嘉義中埔分局警方在去年11月底接獲工程包商報案，設置在嘉義縣草山村山區道路，多面標誌反光牌遭竊，警方擴大清查發現，縣番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路，總計有400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，損失金額約121萬元，成立專案小組查緝。
山區沿線道路監視器甚少，警方鍥而不捨過濾上百輛可疑車輛，鎖定楊嫌進而查獲，坦承因缺錢花用，而以Google街景圖搜尋目標，鋌而走險竊取至資源回收場變賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言