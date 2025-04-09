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靠Google街景圖找目標 竊賊偷遍嘉義400面道路反光牌遭訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

屏東縣楊姓男子利用Google街景圖搜尋作案目標涉嫌從去年10月起陸續將嘉義中埔鄉、番路鄉及大埔鄉等道路標誌反光牌406面竊走變賣，警方循線查獲將楊男法辦，今天嘉檢偵結，依竊盜罪嫌起訴。

起訴書表示，44歲楊姓男子於去年10月初至11月底，將嘉義縣台三線、嘉129線、嘉143線、嘉145線、嘉146線、嘉149線、嘉131-1線、嘉142線、嘉172線等道路沿途的「輔2交通標誌」292面、「反光導引指示牌交通號誌」114面，共406面交通標誌，涉嫌以電動板手拆卸取走載送到回收廠變賣。警方循線將楊男帶回偵辦，依竊盜等罪嫌法辦。

嘉義中埔分局警方在去年11月底接獲工程包商報案，設置在嘉義縣草山村山區道路，多面標誌反光牌遭竊，警方擴大清查發現，縣番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路，總計有400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，損失金額約121萬元，成立專案小組查緝。

山區沿線道路監視器甚少，警方鍥而不捨過濾上百輛可疑車輛，鎖定楊嫌進而查獲，坦承因缺錢花用，而以Google街景圖搜尋目標，鋌而走險竊取至資源回收場變賣。

警方查獲嫌犯並起出數十面標誌反光牌及涉案工具等證物。圖／資料照片
警方查獲嫌犯並起出數十面標誌反光牌及涉案工具等證物。圖／資料照片
警方靠有限線索鍥而不捨追查，在屏東縣九如鄉一處民宅，查獲嫌犯並起出標誌反光牌及涉案工具等證物。圖／資料照片
警方靠有限線索鍥而不捨追查，在屏東縣九如鄉一處民宅，查獲嫌犯並起出標誌反光牌及涉案工具等證物。圖／資料照片

中埔 嘉義 標誌 竊盜

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