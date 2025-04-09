影／假冒股市教父胡立陽誆投資騙1億 天道盟車手集團被抄3人羈押

天道盟太陽聯盟成員劉姓男子、同心會成員趙姓男子等人，分別涉嫌指揮車手替假投資、假檢警詐騙機房取款，向19人騙走1億元，刑事局查獲24人依詐欺等罪移送，檢方聲押5人，法院裁定劉等3人羈押，其他人5至15萬元交保。

警方調查，詐騙集團在臉書張貼「股市教父」胡立陽等假投資廣告，誘使被害人加入LINE投資群組，或假冒檢警稱要監管款項，要求被害人面交或匯款；24歲劉姓、22歲趙姓男子等人分別指揮車手，向被害人取款或赴ATM提領贓款。

天道盟太陽聯盟成員劉姓男子（中）、同心會成員趙姓男子等人，分別涉嫌指揮車手替假投資、假檢警詐騙機房取款，刑事局查獲24人移送。記者李奕昕／翻攝

保險業主管退休的一名7旬老翁投資被騙919萬元，去年7月赴刑事局報案，稱認識胡立陽而誤信廣告。刑事局偵九大隊第三隊清查被害人，19人被騙1億元，一名中年女護理師被假檢警詐騙2659萬元財損最高。

警方追查數團車手，去年7月至上月逮捕、拘提幹部、車手、收水人員共24人，除了劉、趙具幫派背景，收水人員廖姓、沈姓男子是太陽聯盟成員。警詢後依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。