超傻眼！苗栗公車與油罐車對撞 乘客被迫下車接駁離開

今天一早1輛苗栗客運在與油罐曳引車碰撞事故，造成客運駕駛輕傷，車上載運的10餘名乘客雖無人受傷，飽受虛驚之餘被迫下車接駁離開。圖／警方提供

苗栗縣苗128線通霄烏眉路段，今天一早發生一起客運公車與油罐曳引車碰撞事故，現場造成客運駕駛輕傷，車上載運的10餘名乘客雖無人受傷，飽受虛驚之餘，還被迫下車接駁離開，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

通霄分局烏眉派出所上午6點許接獲報案，苗128通霄烏眉路段有交通事故。經了解，47歲方姓男子駕駛苗栗客運車載運10餘名乘客，沿苗128線西往東（通霄往銅鑼）行駛，在事故地點與對向車道1輛由25歲陳姓男子駕駛的營業貨運曳引車發生擦撞。

客運車左前車頭有明顯撞擊毀損痕跡，前擋玻璃碎裂，方姓公車司機左眼被碎玻璃割傷，經救護人員評估後立即給予沖洗清理傷口、止血包紮送往苗栗大千醫院救治；其餘車上乘客皆無受傷，後續由接駁車載離。

曳引車左側車身有多處擦撞痕跡，駕駛無礙；警方初步調查，雙方駕駛均無飲酒及超速情形，但由於現場為雙黃線禁止超車路段，兩肇車輛疑有人偏離車道跨線釀禍，這部分警方仍需調查釐清肇責。

警方呼籲，車輛行經設有分向限制線路段，代表禁止超車且不得任意跨越，駕駛人應隨時注意車前狀況，避免因貪快而發生交通事故。