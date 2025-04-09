聽新聞
0:00 / 0:00
超傻眼！苗栗公車與油罐車對撞 乘客被迫下車接駁離開
苗栗縣苗128線通霄烏眉路段，今天一早發生一起客運公車與油罐曳引車碰撞事故，現場造成客運駕駛輕傷，車上載運的10餘名乘客雖無人受傷，飽受虛驚之餘，還被迫下車接駁離開，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。
通霄分局烏眉派出所上午6點許接獲報案，苗128通霄烏眉路段有交通事故。經了解，47歲方姓男子駕駛苗栗客運車載運10餘名乘客，沿苗128線西往東（通霄往銅鑼）行駛，在事故地點與對向車道1輛由25歲陳姓男子駕駛的營業貨運曳引車發生擦撞。
客運車左前車頭有明顯撞擊毀損痕跡，前擋玻璃碎裂，方姓公車司機左眼被碎玻璃割傷，經救護人員評估後立即給予沖洗清理傷口、止血包紮送往苗栗大千醫院救治；其餘車上乘客皆無受傷，後續由接駁車載離。
曳引車左側車身有多處擦撞痕跡，駕駛無礙；警方初步調查，雙方駕駛均無飲酒及超速情形，但由於現場為雙黃線禁止超車路段，兩肇車輛疑有人偏離車道跨線釀禍，這部分警方仍需調查釐清肇責。
警方呼籲，車輛行經設有分向限制線路段，代表禁止超車且不得任意跨越，駕駛人應隨時注意車前狀況，避免因貪快而發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言