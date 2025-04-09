為好玩…台南高中生在市圖總館遊戲區玩BB槍 法官裁罰6千元

新市簡易庭考量，男高中生未成年且思緒不周減輕處罰，認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰6千元。圖／本報資料照

被喻為「台南最美的圖書館」的市圖總館遊戲區是熱門親子休憩場所，上月10日下午5時40分有男高中生攜帶瓦斯槍及BB彈前往遊戲區盪鞦韆處並朝地面射擊，被依違反社維法送辦，法官考量他未成年人思緒不周減輕處罰，認無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞處罰鍰6千元。

永康警方據報到場後，並未發現該男高中生玩槍，瓦斯槍則放在一旁。經通知父母到場後，他表示，只是覺得好玩，不知道不能帶出來。

經警方測試，該把瓦斯槍雖未貫穿測試鋁板，但已使鋁板嚴重凹陷，認該把瓦斯槍具相當殺傷力，客觀上足以危害公共秩序及社會安寧，有危害安全之虞。他被依涉違反社會秩序維護法移送法辦。

新市簡易庭指出，該高中生坦承持瓦斯槍並朝地面射擊，並有扣案瓦斯槍1把、BB彈1包、瓦斯罐1瓶可佐證。經審閱扣案瓦斯槍，外觀上令人難辨其真偽，易使看見者誤認為真槍而心生畏懼。

法官考量，他為14歲以上未滿18歲之人，得減輕處罰。他持客觀上具有殺傷力瓦斯槍，於公眾得出入場所朝地面射擊，又對於攜帶目的及於公眾場所射擊等行為，未有合理說明。

法官審酌，高中生行為，對社會造成潛在危害，而有危害安全之虞。然念及他尚無持以傷人或為其他非法用途，行為後主動坦承並交付瓦斯槍予警方，認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰6千元。