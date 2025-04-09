快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

為好玩…台南高中生在市圖總館遊戲區玩BB槍 法官裁罰6千元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

新市簡易庭考量，男高中生未成年且思緒不周減輕處罰，認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰6千元。圖／本報資料照
新市簡易庭考量，男高中生未成年且思緒不周減輕處罰，認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰6千元。圖／本報資料照

被喻為「台南最美的圖書館」的市圖總館遊戲區是熱門親子休憩場所，上月10日下午5時40分有男高中生攜帶瓦斯槍BB彈前往遊戲區盪鞦韆處並朝地面射擊，被依違反社維法送辦，法官考量他未成年人思緒不周減輕處罰，認無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞處罰鍰6千元。

永康警方據報到場後，並未發現該男高中生玩槍，瓦斯槍則放在一旁。經通知父母到場後，他表示，只是覺得好玩，不知道不能帶出來。

經警方測試，該把瓦斯槍雖未貫穿測試鋁板，但已使鋁板嚴重凹陷，認該把瓦斯槍具相當殺傷力，客觀上足以危害公共秩序及社會安寧，有危害安全之虞。他被依涉違反社會秩序維護法移送法辦。

新市簡易庭指出，該高中生坦承持瓦斯槍並朝地面射擊，並有扣案瓦斯槍1把、BB彈1包、瓦斯罐1瓶可佐證。經審閱扣案瓦斯槍，外觀上令人難辨其真偽，易使看見者誤認為真槍而心生畏懼。

法官考量，他為14歲以上未滿18歲之人，得減輕處罰。他持客觀上具有殺傷力瓦斯槍，於公眾得出入場所朝地面射擊，又對於攜帶目的及於公眾場所射擊等行為，未有合理說明。

法官審酌，高中生行為，對社會造成潛在危害，而有危害安全之虞。然念及他尚無持以傷人或為其他非法用途，行為後主動坦承並交付瓦斯槍予警方，認他無正當理由攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰6千元。

BB彈 圖書館 瓦斯槍

延伸閱讀

北韓10多名士兵闖兩韓軍事分界線 疑為偵察失誤

Bungie PvP撤離射擊《馬拉松》將於4/13首度公開玩法！

射擊／中國高中生「阿條姐」黃雨婷排名登頂 躍10米世界槍王

射擊／世界盃阿根廷站開打 田家榛25公尺手槍項目奪第4名

相關新聞

回收衣物重逾百公斤…高雄婦人遭活埋喪命 倒塌原因曝

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，蔡姓女員工作業時，突然遭回收衣物活埋，整個人受困衣物堆裡，脫困獲救時已無呼吸心跳，...

嘉義布袋紙箱嬰屍案 男嬰疑還沒斷氣就遭生母狠心丟棄

嘉義縣布袋鎮22歲陳姓女子近日將男嬰裝在紙箱，放在東宮廟附近廢棄民宅，後續還有帶回清洗，疑在生前遺棄，4月2日被居民發現...

高雄婦人遭回收場衣物活埋現場慘況曝光 無心跳送醫急救中

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，蔡姓女員工作業時，突然遭回收衣物活埋，整個人受困衣物堆裡，警消到場時，蔡女一度還有...

高雄橋頭回收場工人遭衣物「活埋」 警消救援中

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，一名工人上班過程中，突然場內的回收衣物傾倒，整個人疑遭衣物活埋，高雄市消防局獲報，...

超傻眼 苗栗公車與油罐車對撞 乘客被迫下車接駁離開

苗栗縣苗128線通霄烏眉路段，今天一早發生一起客運公車與油罐曳引車碰撞事故，現場造成客運駕駛輕傷，車上載運的10餘名乘客...

為好玩…台南高中生在市圖總館遊戲區玩BB槍 法官裁罰6千元

被喻為「台南最美的圖書館」的市圖總館遊戲區是熱門親子休憩場所，上月10日下午5時40分有男高中生攜帶瓦斯槍及BB彈前往遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。