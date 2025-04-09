影／瑞芳魚寮路遍避山區車陷火海燒剩骨架 起火原因可疑

今天中午有一輛停放在新北市瑞芳區魚寮路一處偏僻山區產業道路的小客車起火燃燒，火勢相當大，消防人員到場時已全面燃燒，經搜索車內無人，車子被燒到只剩骨架，起火原因可疑還待調查釐清。

新北市消防局今天中午11時52分獲報，瑞芳區魚寮路204號下方產業道路有火燒車，已竄出濃煙。消防局派遣3輛消防車前往，警義消共14人到場灌救，火勢於12時30分許撲滅，無人員受困或傷亡。

附近周邊住戶人員報案表示，發現火警後已經火很大，不知何原因起火。整輛車被火舌吞噬，經判個多小時灌救，車體燒毀相當嚴重，車牌被燒到掉在地上，車內沒有人，呆剩骨架。

新北市瑞芳警分局員警到場協助處理，發現小客車全車燒毀，停放處不影響車輛通行，警方聯繫車主轉入語音信箱，持續聯繫了解中。

現場地點相當偏僻，為何突然冒火，是電路引起還是有人為因素，警方調查處理中。消防局表示，將待溫度下降後鑑識採證，釐清起火原因。