影／改管猴群蘆竹封路飆車 桃警逮1騎士開罰3萬1千元

清明連假又見一票年輕人騎著改裝車，清晨近6點趁警方「假日防飆勤務」交接空檔，霸占桃園蘆竹區南青路高鐵高架段下方南青路封街飆速競技，蘆竹警方啟動快打，攔到1輛無牌改裝車，對李姓騎士開出總金額3萬1千元罰單，其餘人車見狀鳥獸散。

蘆竹警方說明，網傳「南青路噪音車遭警扣車，網友大讚扣得好」一文，轄區大竹派出所於4月5日清晨6時許接獲民眾報案，指稱南青路附近有多部噪音車聚集妨害安寧，隨即啟動交通快打警力到場，現場查獲1輛重機車不僅未懸掛車牌，還改裝排氣管等，分別依違規態樣對騎士開罰，同時將車輛移置保管場，其餘多部群聚車友見警後，紛紛四散竄離。

大竹所長郭堂榮說明，遭攔查的18歲李姓男子除本身為無照駕駛外，所騎乘的這輛重機車違規項目分別依道路交通管理處罰條例的未懸掛車牌、引擎變更、擅自變更原有規格及未戴安全帽件舉發並禁止其駕駛共計遭重罰最高金額為3萬1千元，並將車輛移置保管。

郭堂榮表示，為了防制改裝車飆速競技，假日固定排有防飆勤務，除了在可能飆車路段巡邏外，網路飆車知名地點則安排警力在場防飆，這起本月5日清晨5點多的噪音車競速，調閱監視器發現，有車行的前導車曾於競速前到場勘驗，並趁警方交接勤務空檔，由小貨車將至少8輛改裝車運抵，隨即展開競速，一方面為了試車、另方面則為車行打廣告，警方已根據監視器通知相關人員到案，將依公共危險罪的危險駕駛送辦。