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取締無牌車占路 苗警即日起加強查報開罰及移置

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗警方去年舉發無牌等牌照違規並經移置保管車輛有141件，即日起將加強查處停放道路的無牌及廢棄車輛，以杜絕停車亂象。圖／警方提供
苗栗警方去年舉發無牌等牌照違規並經移置保管車輛有141件，即日起將加強查處停放道路的無牌及廢棄車輛，以杜絕停車亂象。圖／警方提供

為取締無牌車輛占用公共空間，苗縣警局配合縣府政策，即日起持續加強查處停放道路的無牌及廢棄車輛，以杜絕停車亂象，還縣民一個優質的停車空間與市容。

警察局交通隊表示，無牌車輛占用道路，不僅破壞停車秩序，更影響其他用路人的權益。依據道路交通管理處罰條例規定，「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車者，可處3600元至1萬800元罰鍰，車輛並當場移置保管及扣繳其牌照」

另外，車主領車時須繳納移置費及保管費，大型重型機車以外的機車移置費100元、保管費每日50元；小客（貨）車及大型重型機車移置費600元，保管費每日100元。

交通隊也強調，無牌車輛稽查工作，將針對路邊停車格、住宅騎樓人行道等道路範圍進行巡檢，一經發現牌照違規車輛，即予舉發並當場移置保管車輛；若發現為廢棄車輛者，則由環境保護局依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」規定辦理。

根據統計，警方去年舉發無牌等牌照違規並經移置保管車輛有141件，呼籲車主務必依法辦理車輛登記並懸掛號牌，勿將無牌車輛停放公共空間；而民眾若發現無牌車輛停放在道路上，可撥打110報案專線，警方將立即派員查處。

人行道 保管費 車主

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