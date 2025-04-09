回收衣物重逾百公斤…高雄婦人遭活埋喪命 倒塌原因曝

蔡女遭回收衣物活埋，獲救無呼吸心跳。記者張議晨／翻攝

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，蔡姓女員工作業時，突然遭回收衣物活埋，整個人受困衣物堆裡，脫困獲救時已無呼吸心跳，送醫急救後不治，勞檢人員到場後，發現該場衣物未確實綑綁釀禍，將依職安法開罰，並勒令雇主停工，由地檢署追究刑責。

警消今天上午9時10分許接獲通報，在橋頭區田中路一間舊衣回收場，有堆高的舊衣坍倒，當時正在揀選衣物的蔡女，當場被堆積的舊衣重壓在下面，警方獲報後立即趕赴現場處理。

據了解，倒塌衣物有些經綑綁、壓縮，重約上百公斤，蔡女幾乎是被回收衣物重壓在內。

救難人員到場時，先利用機具挖起較重的物品，隨後再用人力開挖，成功將蔡女自衣物堆裡拉出，但蔡女獲救時已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

勞工局勞檢處於接獲通報後，立即派員了解，初步調查研判，該回收場所堆放舊衣未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施，因結構不穩才釀成災害。

勞檢單位已立即依職安法規定對雇主開罰，最重可面臨30萬元罰鍰，並當場勒令業者停工，過失部分已由警方報警檢察官相驗，由橋頭地檢署追究雇主刑責。