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網紅「安哥」潑漆風波未平又來鞭炮、冥紙 居民怨：他不住在這裡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

日前嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的公司看板遭不明男子潑漆，警方才將涉案男子送辦，沒想到今天凌晨又有人跑來放鞭炮、撒冥紙，警方循線捉到涉案3名男子依法送辦。有居民貼文「他又不住在這裡，吵到小孩啦！麻煩換一下時間」。

本月7日晚上7點40分有名平頭戴眼鏡穿黑衣短褲男子出現在網紅「安哥」潘俊安「安哥碎碎唸」位於民生南路的公司前，拿著油漆桶朝著大看板潑油漆，然後離去。警方追查將涉嫌潑漆羅姓男子帶回偵辦，羅男供稱，不爽潘男「網路言論」才潑漆犯案，偵訊後依恐嚇、毀損等罪嫌函送法辦。

今天凌晨零時許又有3名男子來到附近放鞭炮、撒冥紙，警方獲報後立即調閱周邊監視器追查，查獲年約30多歲陳姓嫌犯及2名20多歲友人到案。3人表示，因在雲林聚會聊天過程中提及媒體報導關於嘉義網紅疑涉家庭暴力傳聞，遂於深夜前往其住處周邊燃放鞭炮並灑冥紙，藉以表達不滿。

警方詢問後將3人依恐嚇、公然侮辱等罪嫌送辦，並持續追查是否尚有共犯或煽動者參與其中。

潑漆、放鞭炮、撒冥紙已影響周遭居民安寧，有居民貼文，「放鞭炮，灑銀紙啊，他又沒住這裡 吵到小孩了啦！潑漆跟放鞭炮麻煩換一下時間」

警方呼籲，面對社會爭議或事件，應透過正當法律途徑反映意見，切勿以私刑或非法手段試圖伸張正義。對於暴力滋擾及危害公共秩序之行為，警方將採取「零容忍」立場，依法嚴辦，確保社區治安與市民安全。

「安哥碎碎念」的女友陳姓女子近日離世，女方親友指控潘男涉嫌家暴，陳女離世時七孔流血，還因此引發潑漆糾紛，但經檢方初步相驗發現，陳女身上沒有明顯外傷，將採集檢體送顯微檢查，並確認有無毒物反應，須待1個多月報告出爐才能確認死因。

潘俊安表示，現在好像講什麼都沒有人會相信，檢警都已進行調查，相信會還他清白。

有居民貼文，「放鞭炮，灑銀紙啊，他又沒住這裡 吵到小孩了啦！潑漆跟放鞭炮麻煩換一下時間」。圖／翻攝畫面
有居民貼文，「放鞭炮，灑銀紙啊，他又沒住這裡 吵到小孩了啦！潑漆跟放鞭炮麻煩換一下時間」。圖／翻攝畫面
警方獲報後立即調閱周邊監視器追查，查獲涉案3人到案。記者李宗祐／翻攝
警方獲報後立即調閱周邊監視器追查，查獲涉案3人到案。記者李宗祐／翻攝
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙，並在現場大聲叫囂。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙，並在現場大聲叫囂。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙、叫囂。圖／翻攝黑色豪門企業
今天凌晨有3名男子來到嘉義網紅「安哥碎碎唸」公司看板放鞭炮、撒冥紙、叫囂。圖／翻攝黑色豪門企業

嘉義 潑漆 網紅

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