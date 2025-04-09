改裝噪音車深夜出沒擾人清夢 台南警監環專案攔檢稽查
台南市警第三分局為維護用路人交通安全及市民居住環境安寧，避免改裝噪音車深夜在安南區海佃路段出沒，巨大的排氣管噪音從民宅旁呼嘯而過，擾人清靜，警方昨晚會同環保局、監理站執行聯合取締專案勤務，共開出40張罰單。
第三警分局指出，為維護安南區交通安全與環境安寧，昨天晚上6時至10時結合台南市環保局、台南監理站等聯手出擊，擇定海佃路段執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務，針對改裝頭燈、除頭燈外燈光擅自變更、改裝排氣管未作變更登記等違規行為，主動攔查檢驗。
分局統計，共計舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛35件、無照駕駛4件與其他違規1件，共計40件，另會同環保局稽查人員取締車輛改裝未合格排氣管3輛。
分局呼籲，車輛改裝排氣管或拆除消音器等，影響社會安寧，更易造成交通危險；分局將持續配合環保局稽查以不定時不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，亦將結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，有效遏止改裝噪音車輛，還靜於民。
分局指出，環境部推動排氣管噪音認證源頭管理，新修正道路交通安全規則，將更換非原型式機車排氣管納入公路監理機關應辦理變更登記項目。
民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，須經環境部噪音檢測合格後，至監理單位辦理變更登記，違者除將依「道路交通管理處罰條例」第16條第1項第1款規定開罰，若噪音值超標，環保局也會依「噪音管制法」處1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。
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