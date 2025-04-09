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嘉義布袋紙箱嬰屍案 男嬰疑還沒斷氣就遭生母狠心丟棄

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義布袋女子日前將男嬰放在紙箱遺棄，檢方今天解剖確認男嬰是活產，死因仍待檢驗釐清。記者黃于凡／攝影
嘉義布袋女子日前將男嬰放在紙箱遺棄，檢方今天解剖確認男嬰是活產，死因仍待檢驗釐清。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮22歲陳姓女子近日將男嬰裝在紙箱，放在東宮廟附近廢棄民宅，後續還有帶回清洗，疑在生前遺棄，4月2日被居民發現已死亡。檢方今早解剖採樣，將比對DNA確認親屬關係，但男嬰家屬均未到場，預計下午至嘉義地檢署簽署比對DNA同意書。

據了解，陳女將男嬰裝在紙箱棄置民宅後，還有再次帶回去清洗，男嬰疑在活著時就遭到遺棄，但死因仍待檢警釐清。陳女已結婚，丈夫疑因涉犯毒品案入獄，嬰兒生父身分目前仍待釐清，經濟狀況不佳，平時與父母同住，還撫養一名1歲多小孩。

檢方解剖後指出，男嬰確認為活產、非死胎，身長47公分，重達2523公克，推測新生兒為懷孕足月生產，無先天性異常疫病，現場採樣將比對DNA，但男嬰家人沒到場，將通知簽署同意書，尚待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查，才能確定男嬰死因。

DNA 嘉義 棄屍 紙箱

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