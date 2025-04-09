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影／台南機車一路衝撞翻自行車 67歲婦人送醫不治

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

67歲陳姓婦人昨天晚間7時許騎自行車台南市北區福德街直行至公園南路時，與同樣直行的31歲呂姓女機車騎士發生擦撞，雙雙倒地；陳婦送醫途中意識改變，失去呼吸心跳，今天凌晨宣告不治，呂女僅有擦挫傷，警方已將她帶回製作筆錄。

台南市消防局昨天晚間7時28分，接獲北區公園南路上有車禍緊急救護勤務，現場疑似為機車與自行車擦撞，2名患者皆送醫；呂姓女機車騎士臉部撕裂傷，肢體疼痛，意識清醒，後送台南新樓醫院。騎自行車的陳姓婦人，送成大醫院，凌晨宣告不治。

轄區台南市警第五分局交通分隊分隊長楊力行說明，陳婦騎乘自行車由福德街直行時，與呂姓女騎士發生交通事故，陳婦倒地後送醫後不治，呂女經酒測，無酒駕情形，詳細肇事原仍待警方調查釐清中；呂女偵訊後，將依過失致死罪移送偵辦。

67歲陳姓婦人昨天晚間7時許騎乘自行車與同樣直行的31歲呂姓女機車騎士發生擦撞，陳婦倒地後送醫不治。記者袁志豪／翻攝
67歲陳姓婦人昨天晚間7時許騎乘自行車與同樣直行的31歲呂姓女機車騎士發生擦撞，陳婦倒地後送醫不治。記者袁志豪／翻攝

台南 機車騎士 自行車 車禍

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