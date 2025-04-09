快訊

烏克蘭俘虜「中國兵」：中國涉入戰爭的線索與疑點？

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北男因兄過世悲痛失聯兩天 警方漏夜地毯式搜尋找到

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市一名64歲楊姓男子近日因為兄長突然過世而深感悲痛，精神狀況一度恍惚，離家後失聯長達兩天。家屬發現他的車輛棄置於芎林地區，擔心其可能發生意外，於是尋求議員的協助。經過新竹縣議員陳凱榮的幫忙，在芎林警分駐所的協助下，成功利用手機定位進行搜查，最終在當地的農田附近發現該男子。

據悉，楊男的胞妹因為哥哥失聯而心急如焚，向陳凱榮求助，並表示楊男與其兄妹感情深厚，特別是近來因為大哥的過世，精神狀況極度低落。她表示，雖然哥哥的手機仍能撥通，但始終無人接聽，且擔心一旦手機電量耗盡，便無法再與哥哥取得聯繫，情況十分危急。

陳凱榮指出，這場搜尋救援行動真的是與時間賽跑，感謝縣警局公關科劉科長在接獲通報之後，馬上聯繫橫山分局與芎林分駐所，並且由橫山分局邱副分局長指揮芎林分駐所吳所長與所內10多位同仁，前往手機定位的位置展開地毯式的搜尋，終於在前天晚間10點多，在文山路巷弄內大排水溝旁的農田中，發現了楊男的身影，讓在現場協尋的家屬總算鬆了一口氣。

「警方在黑暗的農田中搜尋，不放棄每一個角落，致上十二萬分的感謝之意！」陳凱榮昨天下午特別帶著簡單的熱食與飲料到芎林分駐所，感謝吳所長與同仁們在分秒必爭的緊張時刻裡，順利地找到協尋人。

陳凱榮昨天下午特別帶著簡單的熱食與飲料到芎林分駐所，感謝警方的協尋。圖／陳凱榮提供
陳凱榮昨天下午特別帶著簡單的熱食與飲料到芎林分駐所，感謝警方的協尋。圖／陳凱榮提供
這場搜尋救援行動真的是與時間賽跑，感謝警方協助尋人。圖／陳凱榮提供
這場搜尋救援行動真的是與時間賽跑，感謝警方協助尋人。圖／陳凱榮提供
在前天晚間10點多，在文山路巷弄內大排水溝旁的農田中，發現了楊男的身影，讓在現場協尋的家屬總算鬆了一口氣。圖／陳凱榮提供
在前天晚間10點多，在文山路巷弄內大排水溝旁的農田中，發現了楊男的身影，讓在現場協尋的家屬總算鬆了一口氣。圖／陳凱榮提供

失聯 新竹 過世

延伸閱讀

酒駕撞車被撤銷竹北巿長提名 他辯稱漱口水所致...法院不信判3月

晾衣物釀禍…竹北社區大樓1家5口一氧化碳中毒送醫 7旬阿嬤昏迷

竹北東區市場超豪華 西區市場難求 王炳漢盼重視民生

緯創竹北「AI新產能」將開出！工廠登記已改「生產中」

相關新聞

回收衣物重逾百公斤…高雄婦人遭活埋喪命 倒塌原因曝

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，蔡姓女員工作業時，突然遭回收衣物活埋，整個人受困衣物堆裡，脫困獲救時已無呼吸心跳，...

嘉義布袋紙箱嬰屍案 男嬰疑還沒斷氣就遭生母狠心丟棄

嘉義縣布袋鎮22歲陳姓女子近日將男嬰裝在紙箱，放在東宮廟附近廢棄民宅，後續還有帶回清洗，疑在生前遺棄，4月2日被居民發現...

高雄婦人遭回收場衣物活埋現場慘況曝光 無心跳送醫急救中

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，蔡姓女員工作業時，突然遭回收衣物活埋，整個人受困衣物堆裡，警消到場時，蔡女一度還有...

高雄橋頭回收場工人遭衣物「活埋」 警消救援中

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，一名工人上班過程中，突然場內的回收衣物傾倒，整個人疑遭衣物活埋，高雄市消防局獲報，...

網紅「安哥」潑漆風波未平又來鞭炮、冥紙 居民怨：他不住在這裡

日前嘉義網紅「安哥碎碎唸」位於嘉義市的公司看板遭不明男子潑漆，警方才將涉案男子送辦，沒想到今天凌晨又有人跑來放鞭炮、撒冥...

影／台南機車一路衝撞翻自行車 67歲婦人送醫不治

67歲陳姓婦人昨天晚間7時許騎自行車由台南市北區福德街直行至公園南路時，與同樣直行的31歲呂姓女機車騎士發生擦撞，雙雙倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。