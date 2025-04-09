竹北男因兄過世悲痛失聯兩天 警方漏夜地毯式搜尋找到

新竹縣竹北市一名64歲楊姓男子近日因為兄長突然過世而深感悲痛，精神狀況一度恍惚，離家後失聯長達兩天。家屬發現他的車輛棄置於芎林地區，擔心其可能發生意外，於是尋求議員的協助。經過新竹縣議員陳凱榮的幫忙，在芎林警分駐所的協助下，成功利用手機定位進行搜查，最終在當地的農田附近發現該男子。

據悉，楊男的胞妹因為哥哥失聯而心急如焚，向陳凱榮求助，並表示楊男與其兄妹感情深厚，特別是近來因為大哥的過世，精神狀況極度低落。她表示，雖然哥哥的手機仍能撥通，但始終無人接聽，且擔心一旦手機電量耗盡，便無法再與哥哥取得聯繫，情況十分危急。

陳凱榮指出，這場搜尋救援行動真的是與時間賽跑，感謝縣警局公關科劉科長在接獲通報之後，馬上聯繫橫山分局與芎林分駐所，並且由橫山分局邱副分局長指揮芎林分駐所吳所長與所內10多位同仁，前往手機定位的位置展開地毯式的搜尋，終於在前天晚間10點多，在文山路巷弄內大排水溝旁的農田中，發現了楊男的身影，讓在現場協尋的家屬總算鬆了一口氣。

「警方在黑暗的農田中搜尋，不放棄每一個角落，致上十二萬分的感謝之意！」陳凱榮昨天下午特別帶著簡單的熱食與飲料到芎林分駐所，感謝吳所長與同仁們在分秒必爭的緊張時刻裡，順利地找到協尋人。