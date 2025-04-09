影／南投二手家電行深夜大火 烈焰沖天嚇壞鄰居

南投草屯一家二手家電行昨深夜發生火警，由於店內堆放大量電器用品，火勢延燒迅速，熊熊火光照亮夜空，嚇壞附近鄰居，幸經消防局調派人車，並群呼義消馳援灌救，迅速撲滅惡火，無人受困傷亡，確切起火原因及財損仍待進一步調查。

南投縣消防局指出，昨深夜11時22分獲報，碧山路一家二手家電行起火，因現場堆滿大量冰箱、洗衣機等二手家電，火勢迅速蔓延，立刻調遣草屯、碧興、中興等分隊，出動消防人車，由草屯分隊長陳世昌帶隊，並群呼草屯義消馳援搶救。

消防人員到場後發現，二層樓鐵皮建築物陷入火海，店內傳出電線短路火花和陣陣爆炸聲響，火舌不斷從窗口竄出，火勢猛烈且濃煙密布，但鐵捲門關閉，無人回應，為免火勢持續擴大，消防員立刻拉水線朝店內噴水灌救，並連繫業者到場。

經聯繫業者確認無人受困，消防員使用砂輪切割機等破壞器材破壞鐵捲門，但一度發現電源未關閉，火速請業者斷電才繼續切割工作，出入口暢通後，確認一樓火勢狀況後，人員背負空氣呼吸器深入火場滅火搶救，半小時內控制並撲滅火勢。

由於，事發當時，宜蘭外海剛好發生規模5.9地震，當地不少民眾被搖醒，隨後又聽到消防車警笛聲，走出查看發現是火警也被嚇壞，得知無人受困才鬆了口氣。