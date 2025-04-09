影／國一施工封閉改走平面竟出事 大貨車疑不熟路況彎道翻車

新北市泰山區今天凌晨發生翻車意外。駕駛大貨車的35歲陳男凌晨4時許因國道1號施工封閉改行駛大科路，經過1處彎道時疑因路況不熟失控翻覆，陳男雖未受傷，但車上41歲越南籍娜女四肢輕傷送醫。陳男駕駛酒測值為0，車禍原因仍待調查。

交通部高公局施作「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，昨天晚間進行橫跨國1主線之門架拆除作業，自昨晚11時至今天凌晨6時止，封閉國1林口交流道至五股交流道北向主線及北向高架泰山下平面之轉接道。