影／國一施工封閉改走平面竟出事 大貨車疑不熟路況彎道翻車
新北市泰山區今天凌晨發生翻車意外。駕駛大貨車的35歲陳男凌晨4時許因國道1號施工封閉改行駛大科路，經過1處彎道時疑因路況不熟失控翻覆，陳男雖未受傷，但車上41歲越南籍娜女四肢輕傷送醫。陳男駕駛酒測值為0，車禍原因仍待調查。
交通部高公局施作「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，昨天晚間進行橫跨國1主線之門架拆除作業，自昨晚11時至今天凌晨6時止，封閉國1林口交流道至五股交流道北向主線及北向高架泰山下平面之轉接道。
駕駛大貨車的35歲陳男因國道施工封閉，今天凌晨4時許更改平時長行駛的路線，改由林口區走大科路往泰山方向行駛。但陳男疑因路況不熟，行經大科路1處彎道時車輛失控翻覆。陳姓駕駛幸運的未受傷，但坐在副駕駛座的41歲越南籍移工娜四肢輕傷，救護人員到場後將娜女送往長庚醫院就診。警方於現場對陳男實施酒測，發現他酒測值0並未喝酒，全案由警方依道路交通事故相關規定處理。
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