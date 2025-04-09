快訊

國安基金撐不住台積電？早盤一度7字頭 陷入800元保衛戰

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

影／國一施工封閉改走平面竟出事 大貨車疑不熟路況彎道翻車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市泰山區今天凌晨發生翻車意外。駕駛大貨車的35歲陳男凌晨4時許因國道1號施工封閉改行駛大科路，經過1處彎道時疑因路況不熟失控翻覆，陳男雖未受傷，但車上41歲越南籍娜女四肢輕傷送醫。陳男駕駛酒測值為0，車禍原因仍待調查。

交通部高公局施作「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」，昨天晚間進行橫跨國1主線之門架拆除作業，自昨晚11時至今天凌晨6時止，封閉國1林口交流道至五股交流道北向主線及北向高架泰山下平面之轉接道。

駕駛大貨車的35歲陳男因國道施工封閉，今天凌晨4時許更改平時長行駛的路線，改由林口區走大科路往泰山方向行駛。但陳男疑因路況不熟，行經大科路1處彎道時車輛失控翻覆。陳姓駕駛幸運的未受傷，但坐在副駕駛座的41歲越南籍移工娜四肢輕傷，救護人員到場後將娜女送往長庚醫院就診。警方於現場對陳男實施酒測，發現他酒測值0並未喝酒，全案由警方依道路交通事故相關規定處理。

大貨車翻覆路面上出現長長刮地痕。記者黃子騰／翻攝
大貨車翻覆路面上出現長長刮地痕。記者黃子騰／翻攝
陳男駕駛大貨車行經泰山區大科路時翻覆。記者黃子騰／翻攝
陳男駕駛大貨車行經泰山區大科路時翻覆。記者黃子騰／翻攝
大貨車過彎翻覆，擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀。記者黃子騰／翻攝
大貨車過彎翻覆，擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀。記者黃子騰／翻攝

國道 酒測

延伸閱讀

台南自撞分隔島翻車 民眾報案懷疑酒駕…警趕往酒測0

國3南向彰化和美段2死6傷車禍 肇事駕駛獲緩刑

大貨車載運米酒沒綁牢掉滿地 台2線驚見散布碎玻璃

影／綠博小火車失控翻車撞倒夫妻 遊客合力抬車熱血救人

相關新聞

高雄婦人遭回收場衣物活埋現場慘況曝光 無心跳送醫急救中

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，蔡姓女員工作業時，突然遭回收衣物活埋，整個人受困衣物堆裡，警消到場時，蔡女一度還有...

高雄橋頭回收場工人遭衣物「活埋」 警消救援中

高雄市橋頭區田中路某回收場今傳出意外，一名工人上班過程中，突然場內的回收衣物傾倒，整個人疑遭衣物活埋，高雄市消防局獲報，...

影／國一施工封閉改走平面竟出事 大貨車疑不熟路況彎道翻車

新北市泰山區今天凌晨發生翻車意外。駕駛大貨車的35歲陳男凌晨4時許因國道1號施工封閉改行駛大科路，經過1處彎道時疑因路況...

高雄鳳山某公寓傳屍臭 赫見54歲獨居男死亡多日

高雄市鳳山區1棟公寓昨晚傳出屍臭味，住戶報警後，會同里長破門進屋，發現獨居住戶許姓男子倒臥客廳死亡多日，無明顯外傷，警方...

高雄楠梓大樓上午起火 1對夫婦及2對母女受傷急送醫

高雄市楠梓區德民路今天上午發生大樓火警，警消趕抵火場，趕緊疏散住戶，消防隊救出1對夫妻及2隊母女共6人，送醫急救，其中邱...

影／基女學生專車底盤太低油箱撞破…市府前公車大漏油 機車險摔

基隆市政府前義一路今天上午近7時路面大量油漬，義一路從義一路延伸到信二路等道路都有，不少機車險摔紛紛閃避，員警趕至處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。