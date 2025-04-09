高雄楠梓大樓上午起火 1對夫婦及2對母女受傷急送醫

高雄市楠梓區德民路今天上午發生大樓火警，警消趕抵火場，趕緊疏散住戶，消防隊救出1對夫妻及2隊母女共6人，送醫急救，其中邱姓男子與妻子傷勢較重，起火原因正由消防局調查中。

高雄市楠梓區德民路某集合住宅大樓，今天上午8時19分傳出火警，消防局出動24車44人前往搶救，發現濃煙自6樓竄出，趕緊疏散救人。

消防隊自6樓救出邱姓老翁（73歲）和妻子林姓婦人（65歲），分別送國軍左營總醫院和義大醫院，其中邱翁身上遭灼傷，意識不清傷勢較重，妻子意識清楚。

消防隊員疏散大樓住戶約30人左右，其中住在9樓的林姓女子和女兒、11樓的黃姓女子和女兒，都輕微嗆傷，分別送往國軍左營總醫院和健仁醫院治療。