聽新聞
0:00 / 0:00
高雄楠梓大樓上午起火 1對夫婦及2對母女受傷急送醫
高雄市楠梓區德民路今天上午發生大樓火警，警消趕抵火場，趕緊疏散住戶，消防隊救出1對夫妻及2隊母女共6人，送醫急救，其中邱姓男子與妻子傷勢較重，起火原因正由消防局調查中。
高雄市楠梓區德民路某集合住宅大樓，今天上午8時19分傳出火警，消防局出動24車44人前往搶救，發現濃煙自6樓竄出，趕緊疏散救人。
消防隊自6樓救出邱姓老翁（73歲）和妻子林姓婦人（65歲），分別送國軍左營總醫院和義大醫院，其中邱翁身上遭灼傷，意識不清傷勢較重，妻子意識清楚。
消防隊員疏散大樓住戶約30人左右，其中住在9樓的林姓女子和女兒、11樓的黃姓女子和女兒，都輕微嗆傷，分別送往國軍左營總醫院和健仁醫院治療。
據警、消了解，邱姓老翁住處起火，到上午8時50分撲滅火勢，起火原因正調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言