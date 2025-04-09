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影／基女學生專車底盤太低油箱撞破…市府前公車大漏油 機車險摔
基隆市政府前義一路今天上午近7時路面大量油漬，義一路從義一路延伸到信二路等道路都有，不少機車險摔紛紛閃避，員警趕至處理，清潔隊到場用木屑吸油止滑，經查是一輛基隆女中學生專車底盤擦撞附近橋面導致油箱底破裂，非公車老舊造成。
據機車騎士反映，今天上午近7時義一路台灣銀行基隆分行、市政府大樓前路段路面有大量油漬，一路從義一路延伸到信二路上，「多輛機車差點滑倒，太油了。」
環保局清潔隊接獲通報趕至，消潔隊人員說，先鋪木屑吸油止滑，從信一路開始沿路都有油漬，避免交通尖峰時段有機車騎士摔倒受傷。
市府公車處長鄭永陽表示，上午公車司機回報行經富狗橋時疑因路面關係底盤有撞到，可能造成漏油，公車處請環保局協助到各個點清除油漬。如有因油漬造成汽機車損害、民眾受傷會立即啟用保險機制，可向公車處反映處理。
鄭永陽說，之前也有發生過相同情況，可能是因為行駛角度及載客數多時底盤過低，有通知司機在經過各個橋面時多加小心，避免底盤破損造成油料溢出情況。
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