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台東出租套房火警釀1死 1女租客曾多次玩火放鞭炮被警帶回
台東市強國街一棟2層樓鐵皮屋出租套房，昨晚間發生火警，一名50歲葉姓男租客受困2樓，警消獲報趕抵救援，但因火勢猛烈，男子被救出時沒有呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。不過，警消調查這起火警不排除是另一林姓女租客燃放鞭炮所致，詳細正進一步調查釐清中。
警消指出，這起火警於昨晚8點多發生，勤務中心接獲報案後，立即出動特搜、台東、大豐等消防分隊共10車56名警義消前往救援，警消抵達現場時，火勢已從1樓向2樓竄燒，並不時有電線爆裂聲響傳出，搶救人員拉起水線展開滅火，火勢約30分鐘內控制住。
但現場傳出有人員受困2樓，搶救人員隨後展開搜尋，最後在一間房間內發現1名50歲葉姓男子，但呈現OHCA(到院前心肺能停止)，緊急送醫，急救無效宣告不治。而這起火警懷疑是另一林姓女租客燃放鞭炮所致，警方調閱監視器畫面並查訪鄰近住戶後，在案發後約2小時內將林女查緝到案。
據了解，該2層樓鐵皮屋隔間的6出租套房，附近居民表示，一名年約50歲的林姓女租客，曾有多次在房內、房外燃放鞭炮的脫序行為，這次火警發生前，當地里長目擊林女突然騎車逃離，不久後就發生火警，但是否和這次火警有關係，警消正進一步調查釐清原因。
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