影／苗栗廂型車墜谷 傷重男遭傳是肇事駕駛挨批…家屬今闢謠

苗栗縣南庄鄉通安橋川夏露營區附近道路3月25日下午發生廂型車墜落溪谷的意外，其中馬姓男子傷勢嚴重，全身多處骨折，肺部也被斷裂的胸椎刺破，這起意外一度被誤傳是由馬姓男子駕駛，家屬見了網路一些指責的留言，難以接受，希望外界不要被誤導，造成他們二度傷害。

傷者馬姓男子的舅舅杜姓男子向聯合報投訴說，經向警方查詢，駕車者是呂姓男子，他的外甥當時坐在後座，車子墜落6公尺深的溪谷，他外甥的傷勢最嚴重，除了右腿未骨折，雙手和左小腿、胸椎都有骨折的傷勢，頸椎也受傷，肺部被斷骨刺穿，但最讓人感嘆的是被網友誤為駕車肇事者批判。

杜姓男子表示，外甥今天4月8日在醫院動最後一次手術，目前生命情況穩定，非常感謝消防人員及時吊掛救援，待外甥傷勢痊癒後，將與他重回苗栗向消防及救難人員表達謝意。

馬姓男子和呂姓男子、劉姓女子3人都是施工人員，意外發生當天下午與南庄鄉公所人員分別搭車前往勘查鄉內的吊橋維修工程，馬姓男子和呂姓男子、劉姓女子3人共同搭乘廂型工程車，不料途中發生車輛發生墜谷意外，馬姓男子的傷勢嚴重，救援人員猜測他疑似在後座且未綁安全帶，傷勢才會如此嚴重。