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台南近日查獲多起「隔夜醉」酒駕 交警大隊將加強取締

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市交通警察大隊指出，近日查獲多起「隔夜醉」酒駕案件，提醒駕駛人不要自認「酒醒」，特別是在清晨上班途中或早起出門的情境下發生；大隊長洪國哲表示，「隔夜醉」不容忽視，警方將強化執法力道，呼籲民眾切勿心存僥倖。

台南市警第一分局清明連假期間，取締6件酒駕案件（公共危險罪移送3件、行政罰2件、拒測1件），均是台南在地民眾酒後騎乘機車，而且都是前一晚飲用大量或酒精濃度高的酒類，隔天體內酒精尚未完全代謝，導致身體仍處於酒醉的狀態，便騎車上路。

交大指出，即使到連假結束，日前清晨上班尖峰時段，一名男子駕車行經台南市區，因行車不穩遭巡邏員警攔查，酒測值同樣超過法定標準，讓他當場愣住「我昨天晚上喝的，怎麼到早上還超標？」

交大表示，這正是典型的「隔夜醉」案例，即使前一晚飲酒、隔日未再飲用，體內酒精仍可能尚未完全代謝，造成隔天駕駛時違法超標；提醒可多加利用代駕、計程車及大眾運輸工具，民眾千萬不要因為疏忽或僥倖心理，讓自己誤觸法律，甚至釀成無法挽回的意外。

為提升市民對此現象的警覺與認知，交大副大隊長劉文棋表示今天前往古都及勝利廣播電台，透過空中宣導的方式，向聽眾推廣「酒後不開車、清醒再上路」的重要觀念。

劉文棋說「隔天睡醒不代表酒醒，每個人因體質、飲酒量與代謝速度不同，隔日體內仍可能殘留酒精，若勉強駕車上路，恐因頭暈、視線模糊或注意力不集中而釀禍。」

大隊長洪國哲表示，未來警方將持續加強酒駕防制宣導工作，此外，加強取締「隔夜醉」，不僅針對汽機車駕駛，也提醒民眾，酒後騎乘自行車、電動輔助自行車及微型電動二輪車等「慢車」，同樣屬於違法行為，切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交大副大隊長劉文棋說「隔天睡醒不代表酒醒，每個人因體質、飲酒量與代謝速度不同，隔日體內仍可能殘留酒精，若勉強駕車上路，恐因頭暈、視線模糊或注意力不集中而釀禍。」記者袁志豪／翻攝
交大副大隊長劉文棋說「隔天睡醒不代表酒醒，每個人因體質、飲酒量與代謝速度不同，隔日體內仍可能殘留酒精，若勉強駕車上路，恐因頭暈、視線模糊或注意力不集中而釀禍。」記者袁志豪／翻攝

台南 酒駕

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