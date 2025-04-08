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民宅電動火燒車救災演練 消防員小巷弄滅火救人如實戰

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導

電動車起火及火燒車事故頻傳，桃園市消防局平鎮消防分隊今天辦理民宅車庫電動汽車起火搶救演練，模擬電動車起火住戶受困，巷弄狹小、消防車輛無法駛入，消防員逼真演練一邊壓制火勢、一邊緊急救人，分隊長黃嘉男表示，透週搶救實戰演練，強化消防員的應變處置能力，確保真實災害發生迅速應對。

舉辦狹小巷弄搶救演練，模擬巷弄狹窄、消防車輛駛入困難，救災不易等條件進行演練，同時結合里守望相助隊共同參與，不僅強化消防人員的應變處置能力，也提升里守望相助隊的防救災意識，共同守護民眾的生命與財產的安全。

平鎮消防分隊指出，因應電動汽車不明起火及狹小巷弄火燒車事件，該分隊模擬狹小巷弄內透天民宅一樓車庫內，停放電動汽車不明起火燃燒，火勢蔓延大量濃煙，住戶受困屋內情況危急，守望相助隊通報119，引導周邊住戶疏散及協助周邊交通管制。

消防員模擬火場巷弄狹小，消防車輛無法直接駛入，消防員必須採取長距離部署水線搶救，壓制火勢，還整裝進入火場搶救受困民眾，電動車火燒車，鋰電池劇烈燃燒迅速，產生高溫、濃煙及大量有毒氣體，危及受困民眾及救援消防人員，消防員演練大量使用灑水降溫，配合使用防火毯及底盤瞄子救災裝備。

平鎮消防分隊表示，狹小巷弄救災，常因道路狹窄，更加挑戰救援行動，消防員透過實戰演練，強化應變處置能力，確保真實災害發生時能夠迅速應對，也趁機宣傳防火逃生觀念，提醒民眾平時確保住家逃生通道暢通，避免巷弄停放車輛影響救援。

電動車起火及火燒車事故頻傳，平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳，平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳（見圖），平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳（見圖），平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳，平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳，平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳，平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供
電動車起火及火燒車事故頻傳，平鎮消防分隊辦理民宅電動車起火，巷弄狹小、搶救受困民眾演練。圖／平鎮消防分隊提供

住戶 消防員 電動汽車

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