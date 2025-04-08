影／偷倒廢棄物竟出動鷗翼車入侵宜蘭 環保蟑螂犯罪手法曝光
宜蘭去年11月接連發現偏遠地區被偷倒大量建築廢棄物，經查來自新北、桃園等地，縣府立即報請檢察官指揮偵辦，揪出環保蟑螂勾結仲介及地主犯案。縣環保局今進行專案報告，揭開不法集團犯罪手法，偷倒時不但有「前導車」，還出動「鷗翼車」搭配夾子車、怪手、吊車等一貫作業流程。
廢棄物產生量逐年成長，加上大都會老社區進行都更，國內合法處理量能非常有限，清除處理價格又節節攀升，導致不法集團藉由偷倒廢棄物謀取暴利。縣環保局長許嘉琦表示，不肖業者為了賺取清理廢棄物的價差，貨運業者則是貪圖運費等利潤，共同參與棄置集團。
環保局去年11月上旬接獲民眾通報，員山鄉荒郊野外被偷倒大量建築廢棄物，抽絲剝繭發現可能來自新北市，除了請新北市府配合追查，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，接著又在礁溪鄉、冬山鄉及宜蘭市等地陸續發現廢棄物，累計數量高達上千公噸。
檢方12月30日及今年2 月18日展開兩波搜索，查獲42名嫌疑人，依違反廢棄物清理法及道路交通管理處罰條例送辦，其中21人交保、2名主嫌收押，扣押涉案車輛15台，不法利得高達3千餘萬元。
為何在短短時間內，倒了上千公噸廢棄物？許嘉琦說，除了小貨車靈活可通行國道，進出頻率高，不法集團更為了達到大量迅速，在「回頭車群組」招攬駕駛，出動大型「鷗翼車」載運，再安排夾子車、怪手、吊車等工具車輛，協助將廢棄物卸下棄置，就連回頭的「菜車」也派上用場。
此外，還有「前導車」帶路，許嘉琦表示，載運棄置時採用密閉車廂、後車斗完整覆蓋，掩人耳目，難以察覺載運廢棄物，更透過「化整為零」方式，透過前導車輛引領團夥前往棄置地點，
許嘉琦說，為了解決國內建築物無處何倒問題，未來將要求拆卸建築物時必須在現場進行分類，有些木料及磚瓦可以再利用，藉以減少廢棄物數量，此外要求廢棄物運輸車輛安裝GPS定位系統，全程掌握土石方流向，直到載運地點。
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