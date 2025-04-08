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提升消防設備及安檢人員專業知識 南消請警大教授開講

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為提升消防設備人員及消防安檢人員的專業知識，強化對消防安全相關法規的理解與應用，台南市消防局與台南市消防設備師公會聯合辦理座談會；市長黃偉哲指出，期盼透過本次研討會，加強專業技術交流，使消防安全環境更加完善，打造更安全的居住與生活空間。

台南市消防局攜手台南市消防設備師公會，今天邀請中央警察大學教授簡賢文及東京防災消防科技有限公司張哲僑擔任講師，在國家科學及技術委員會南部科學園區管理局舉辦「114年度上半年消防設備人員及消防安檢人員法令研討與座談會」。

講師授課「臺灣人文社會消防安全」、「火災安全與公共安全之風險辨識與減災對策溝通作業」、「水系統設備架構介紹及常見設計缺失」以及「放水型灑水設備檢修實務」等重要主題，協助業界從業人員掌握最新法規動態及技術應用，提升消防設備設置與維護的品質，以確保公共安全。

市長黃偉哲指出，市府相當重視消防安全，持續推動各項防災措施，以降低火災風險，強化城市韌性；消防局長李明峯表示，希望透過此次研討會，針對消防設備檢修實務及公共安全風險管理等議題進行深入探討，提升整體消防防護能力，確保市民生命財產安全。

消防局指出，透過正確的設備維護及法令遵循，希望能有效降低火災與其他災害的發生，確保公共安全不受威脅；未來消防局將持續與相關單位合作，推動更多專業培訓課程與法規宣導，攜手打造更安全的城市。

台南市消防局攜手台南市消防設備師公會，今天邀請中央警察大學教授簡賢文及東京防災消防科技有限公司張哲僑擔任講師，舉辦座談會。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局攜手台南市消防設備師公會，今天邀請中央警察大學教授簡賢文及東京防災消防科技有限公司張哲僑擔任講師，舉辦座談會。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局攜手台南市消防設備師公會，今天邀請中央警察大學教授簡賢文及東京防災消防科技有限公司張哲僑擔任講師，舉辦座談會。記者袁志豪／翻攝
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台南 火災 風險

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