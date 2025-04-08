男獨攀南二段卻闖馬博橫斷失蹤 玉管處盼有機會開罰3千

高雄陳姓男子獨攀縱走南二段，有申請入山卻擅改路線去馬博橫斷，因昨天沒去上班又失聯，家屬求援，花蓮消防局派員搜救；玉管處表示，陳男任意變更行程已違法，最高可罰3000元並停權3年，盼傳出好消息，有機會開罰他給予警惕。

花蓮縣消防局指出，陳男年約50歲，上月29日從台東向陽入山，原規畫路線是南二段獨攀縱走，原訂4月4日從南投東埔下山；上山後遇到同樣獨攀的吳男，兩人一起行動，曾經過拉庫音溪山屋，並入住轆轆谷、塔芬谷及大水窟山屋休息。

但4月2日中午，陳、吳2人在秀姑巒山分開行動，陳男改走馬博橫斷，預計從花蓮玉里中平林道下山，不料陳男昨卻沒到公司上班且失聯，家屬焦急報案求援，花蓮消防局今派員搭機上山，預計從喀西帕南山，走馬博橫斷往中平展開搜救。

玉山國家公園管理處則表示，陳男雖有申請獨攀玉山園區南二段路線，但事前卻將腳踏車放在花蓮玉里的中平林道口，研判先前就預計在中途轉往馬博橫斷，而登山任意變更行程已違反「國家公園法」，最高可處3000元罰鍰、停權3年。