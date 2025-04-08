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影／交易虛擬貨幣雙方都作假 男持假鈔遇假幣商起衝突
高雄侯姓男子約幣商交易虛擬貨幣，對方發現是玩具假鈔，發生衝突，雙雙掛彩。警方據報攔捕幣商，發現鄭、黃2男子是未經法令遵循的地下幣商，逮捕2人依違反洗錢防制法移送法辦。
昨天下午5時許，侯姓男子與鄭姓男子，相約在高雄市苓雅區中正一路交易虛擬貨幣，不料，侯男帶300多萬元假鈔被黃男識破，雙方起衝突，雙方扭打後，鄭即搭黃姓男子的轎車離去。侯男不甘被打受傷，報警追捕鄭、黃2人。
半小時後，警方以車追人，在苓雅區中正地下道出口處，攔獲黃男的轎車，查出鄭、黃2人都未曾完成洗錢防制法遵循法令的業者，但與他人交易虛擬貨幣，涉嫌違反洗錢防制法，立即逮捕2人。但侯男持玩具鈔票未完成交易，警方認為未涉法。
全案依違反洗錢防制法、傷害罪嫌，將鄭、黃2人移送法辦。
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