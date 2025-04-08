桃園騎士路口突癲癇發作倒地 警民即時伸援手幸無大礙

桃園市一名游姓男子昨晚騎機車行經中正路與慈祥街口，突然癲癇發作倒地，恰巧巡邏員警經過目睹立即上前救援，附近民眾見狀也協助檢查游男狀況，救護人員到場後男子已恢復意識，經檢查後游男表示不需送醫，安全返家。

桃園警分局埔子派出所員警昨晚7時30分許巡邏時，在中正路與慈祥街口停等紅燈，發現一名騎士突然倒地抽搐，員警及熱心民眾立即上前關懷，赫然發現騎士已失去意識，立即通報消防人員到場協助救護。

當下熱心民眾幫忙檢查騎士狀況，並讓他保持側臥等待救援，經員警及民眾拍打呼叫，該名騎士有醒過來但精神仍相當萎靡，救護人員晚間7時34分獲報，立即派救護車前往現場，一名21歲游姓男子癲癇發作抽搐，救護人員到場時游男已停止抽搐、意識清楚、無外傷。